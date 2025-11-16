Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι σήμερα στην Αθήνα έχει κεντρικό άξονα με δύο όψεις: την ενεργειακή συνεργασία και την ασφάλεια/αμυντική στήριξη της Ουκρανίας
Από «ενεργειακή» πλευρά: η Ελλάδα εμφανίζεται ως «πύλη» εισόδου υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ προς την Ευρώπη και την Ουκρανία — μέσω του λεγόμενου «Vertical Gas Corridor».
Από πλευράς ασφάλειας: η Αθήνα αναμένεται να επαναβεβαιώσει τη στήριξή της στο Κίεβο — τόσο μέσω αμυντικής συνεργασίας, όσο και μέσω των ευρύτερων δεσμεύσεων που έχει αναλάβει στο πλαίσιο της ευρωατλαντικής συμμαχίας
Ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται να φτάσει το μεσημέρι στην ελληνική πρωτεύουσα για σημαντικές συνομιλίες, προφανώς σε ανώτατο πολιτειακό και πολιτικό επίπεδο. Θα έχει συναντήσεις με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα και τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Ψηλά στην ατζέντα αναμένεται να βρεθεί η αναβάθμιση της συνεργασίας των δύο χωρών, κυρίως στους τομείς της ενέργειας και της άμυνας και σύμφωνα με τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, που επικαλούνται πηγές στο γραφείο του Ουκρανού προέδρου, δεν αποκλείουν να υπάρξει συμφωνία στον τομέα της ενέργειας.
Η άμεση επίσκεψη Ζελένσκι μια βδομάδα μετά τις συμφωνίες που υπογράφηκαν στην Αθήνα για τον κάθετο άξονα επιβεβαιώνουν τη σημασία της Ελλάδας για την υλοποίηση των αμερικανικών σχεδίων στην περιοχή των Βαλκανίων και την ανατολική/ κεντρική Ευρώπη. Υπό αυτήν την έννοια η Ελλάδα μπορεί να αυτήν την στιγμή να μιλά για
