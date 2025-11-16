search
ΚΥΡΙΑΚΗ 16.11.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημήτρης Μηλάκας ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΛΑΚΑΣ

16.11.2025 06:59

Tι «ψάχνει» στην Αθήνα ο Ζελένσκι – Κέρδη και ρίσκα για το ρόλο του ενεργειακού κόμβου που αναλαμβάνει η Ελλάδα

16.11.2025 06:59
zelenski_mitsotakis_new

Η επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι σήμερα στην Αθήνα έχει κεντρικό άξονα με δύο όψεις: την ενεργειακή συνεργασία και την ασφάλεια/αμυντική στήριξη της Ουκρανίας

Από «ενεργειακή» πλευρά: η Ελλάδα εμφανίζεται ως «πύλη» εισόδου υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ προς την Ευρώπη και την Ουκρανία — μέσω του λεγόμενου «Vertical Gas Corridor». 

 Από πλευράς ασφάλειας: η Αθήνα αναμένεται να επαναβεβαιώσει τη στήριξή της στο Κίεβο — τόσο μέσω αμυντικής συνεργασίας, όσο και μέσω των ευρύτερων δεσμεύσεων  που έχει αναλάβει στο πλαίσιο της ευρωατλαντικής συμμαχίας 

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται να φτάσει το μεσημέρι στην ελληνική πρωτεύουσα για σημαντικές συνομιλίες, προφανώς σε ανώτατο πολιτειακό και πολιτικό επίπεδο. Θα έχει συναντήσεις με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα και τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Ψηλά στην ατζέντα αναμένεται να βρεθεί η αναβάθμιση της συνεργασίας των δύο χωρών, κυρίως στους τομείς της ενέργειας και της άμυνας και σύμφωνα με τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, που επικαλούνται πηγές στο γραφείο του Ουκρανού προέδρου, δεν αποκλείουν να υπάρξει συμφωνία στον τομέα της ενέργειας.

Τι «κερδίζει» η Ελλάδα

Η άμεση επίσκεψη Ζελένσκι μια βδομάδα μετά τις συμφωνίες που υπογράφηκαν στην Αθήνα για τον κάθετο άξονα  επιβεβαιώνουν τη σημασία της Ελλάδας για την υλοποίηση των αμερικανικών σχεδίων στην περιοχή των Βαλκανίων και την ανατολική/ κεντρική Ευρώπη.  Υπό αυτήν  την έννοια η Ελλάδα μπορεί να αυτήν την στιγμή  να μιλά για  

  • Γεωστρατηγική αναβάθμιση: Η Ελλάδα μετατρέπεται από χώρα-παράκτιος σταθμός εισαγωγής ενέργειας σε ενεργειακό διεθνή κόμβο. Η υλοποίηση του Vertical Gas Corridor θα ενισχύσει τη θέση της χώρας στο χάρτη της ευρωπαϊκής ενέργειας
  • Οικονομικά οφέλη: Τα έργα LNG, οι υποδομές, οι μεταφορές — υπό όρους — μπορούν να αποφέρουν έσοδα, θέσεις εργασίας, επενδύσεις.
  • Πολιτικό αποτύπωμα: Η άφιξη του Ζελένσκι και η αναβάθμιση της συνεργασίας με ΗΠΑ/Ουκρανία δίνουν στην κυβέρνηση ένα «ισχυρό αφήγημα» στο εξωτερικό πεδίο.

Οι σημαντικές επιφυλάξεις

  • Τα «ανοίγματα» προς τις ΗΠΑ στο κομμάτι του LNG και της ενεργειακής εξάρτησης μπορεί να εγκλωβίσει την Ελλάδα σε μακροχρόνιες δεσμεύσεις με συγκεκριμένα οικονομικά και πολιτικά βάρη.
  • Η υλοποίηση έργων όπως ο Vertical Gas Corridor απαιτούν τεράστιες επενδύσεις και εγγυήσεις — ποιος επωμίζεται το ρίσκο; Εάν δεν αποδώσουν, η Ελλάδα μένει με τις υποχρεώσεις.
  • Η ένταση με τη Ρωσία: Με την Ελλάδα να αναλαμβάνει έναν ενεργειακό ρόλο που στοχεύει να αποδεσμεύσει την Ευρώπη από το ρωσικό αέριο, είναι σαφές ότι η Μόσχα θα «δυσφορήσει». Όπως επισημαίνουν αναλυτές, «η βαθύτερη εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο ενέργειας» ενέχει κινδύνους. 
  • Τα χρονικά περιθώρια: Τα μεγάλα έργα ενέργειας χρειάζονται χρόνια για να αποδώσουν. Η Ελλάδα υπογράφει ήδη συμβόλαια LNG που ξεκινούν το 2030.  Όμως  η πίεση που έρχεται από τις Βρυξέλλες και τις ΗΠΑ για άμεση ενεργειακή απεξάρτηση από τη Ρωσία,  μπορεί να «υποχρεώσει» την Ελλάδα να προβεί σε γρήγορες κινήσεις, αλλά άστοχες επιλογές που έχουν να κάνουν με την  ολοκλήρωση του έργου του κάθετου άξονα.

