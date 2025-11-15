Στους ρυθμούς της επίσκεψης Ζελένσκι η Αθήνα: Άμυνα και ενέργεια στο επίκεντρο της συνάντησης – Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας

Η Αθήνα θα είναι αύριο, Κυριακή (16/11), ο πρώτος σταθμός της ευρωπαϊκής περιοδείας του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται να φτάσει αύριο το μεσημέρι στην ελληνική πρωτεύσουσα για σημαντικές συνομιλίες, προφανώς σε ανώτατο πολιτειακό και πολιτικό επίπεδο.

Ψηλά στην ατζέντα αναμένεται να βρεθεί η αναβάθμιση της συνεργασίας των δύο χωρών, κυρίως στους τομείς της ενέργειας και της άμυνας και σύμφωνα με τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, που επικαλούνται πηγές στο γραφείο του Ουκρανού προέδρου, δεν αποκλείουν να υπάρξει συμφωνία στον τομέα της ενέργειας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ουκρανός πρόεδρος ανέκαθεν ήταν θερμός υποστηρικτής της ευρωπαϊκής απεξάρτησης από την ρωσική ενέργεια και η παρουσία του εδώ στην Αθήνα ουσιαστικά θα αναβαθμίσει και θα αναδείξει τον σημαντικό ρόλο που έχει να παίξει η Ελλάδα σε αυτή την νέα ενεργειακή πραγματικότητα που διαμορφώνεται στην Ευρώπη, με τη στήριξη βεβαίως και της Ουάσινγκτον.

Απαγορεύει τις δημόσιες συναθροίσεις η ΕΛ.ΑΣ. από τις 6 το πρωί έως τις 10 το βράδυ

Δρακόντεια θα είναι τα μέτρα ασφαλείας για την επίσκεψη του Βολοντιμίρ Ζελένσκι στην Ελλάδα.

Παρά το γεγονός ότι δεν έχουν ανακοινωθεί οι ώρες των συναντήσεων του Ουκρανού προέδρου στην Αθήνα για λόγους ασφαλείας, η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε πως απαγορεύονται όλες οι δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις την Κυριακή από τις 6 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στις περιοχές που περικλείονται από τις οδούς:

Δήμος Αθηναίων

Λ. Βασ. Κωνσταντίνου – Λ. Βασ. Όλγας – Λ. Βασ. Αμαλίας – Ξενοφώντος – Φιλελλήνων – Πλ. Συντάγματος – Σταδίου – Αμερικής – Λυκαβηττού – Ηλ. Ρογκάκου – Κλεομένους – Πλουτάρχου – Ριζάρη – Λ. Βασ. Κωνσταντίνου.

Δήμοι Φιλοθέης – Ψυχικού και Χαλανδρίου

Λ. Κηφισίας – Βεκιαρέλη – Γρίβα Διγενή – 25ης Μαρτίου – Μπιζανίου – Κορυτσάς – Μπενάκη – Κοκκώνη – Λ. Κηφισίας – Αγαμέμνονος – Αγ. Βαρβάρας – Σερρών – Λ. Κηφισίας.

«Η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται καθώς από την διεξαγωγή συναθροίσεων, επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στις εν λόγω περιοχές», επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας.

