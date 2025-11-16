Προγραμματική αντιπολίτευση για να κινηθεί η «βελόνα» του ΠΑΣΟΚ – Στόχος η προσέλκυση των απογοητευμένων κεντρώων

«Όταν το ΠΑΣΟΚ συγκρούεται με την κυβέρνηση χωρίς παραγωγή πολιτικής, χάνει. Αν δούμε τα ποσοστά του την περίοδο που άνοιγε ζητήματα όπως των τραπεζών, το στεγαστικό και άλλα ήταν πολύ καλύτερα. Κέρδιζε ένα μέρος απογοητευμένων ψηφοφόρων της ΝΔ από το κέντρο. Όταν όμως η κυβέρνηση άρχισε να το ταυτίζει με άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης όπως την Πλεύση Ελευθερίας, το κοινό αυτό απομακρύνθηκε. Με ζητήματα όπως η ακρίβεια μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα», λέει ο Τάσος Βασιλείου αναλυτής ερευνών της εταιρείας δημοσκοπήσεων Prorata απαντώντας στο ερώτημα για την κολλημένη «βελόνα» στα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ.

Η προσέγγιση αυτή που είναι κοινό συμπέρασμα πολλών δημοσκόπων δείχνει ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αντιμετωπίζεται θετικά όταν προβάλλει την εμπειρία διακυβέρνησης που κατέχει και όχι όταν εκπέμπει μηνύματα κόμματος διαμαρτυρίας.

Σε αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε η επίκαιρη πρόταση που κατέθεσε για την ακρίβεια στον Πρωθυπουργό ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει καταλάβει ότι με την ατζέντα των μεγαλύτερων προβλημάτων των πολιτών εντός και εκτός Βουλής, μπορεί να κινηθεί αποτελεσματικά τόσο απέναντι στην κυβέρνηση όσο και στο κόμμα Τσίπρα που καραδοκεί. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί όλα τα κοινοβουλευτικά όπλα που του δίνει ο ρόλος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προκειμένου να επανέρχεται διαρκώς η εικόνα διπόλου ΝΔ- ΠΑΣΟΚ και να κλείνει ο χώρος για κάθε άλλο αντίπαλο της κυβέρνησης.

Με την ευκαιρία της αντιπαράθεσης που είχε στη Βουλή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξήγησε και γιατί το ΠΑΣΟΚ ψήφισε τα θετικά μέτρα της κυβέρνησης ενώ στη ΔΕΘ πρότεινε μια δική του δέσμη μέτρων. «Ο Πρωθυπουργός αναρωτήθηκε γιατί ψηφίζουμε κάποια από τα μέτρα που προτείνει η Νέα Δημοκρατία και ότι δεν έπρεπε να τα ψηφίζουμε, γιατί έχουμε προτείνει άλλα μέτρα στη ΔΕΘ που έχουν άλλο κόστος. Ναι αλλά το κόστος δεν αθροίζεται. Δεν κυβερνούμε και εμείς και εσείς. Το κόστος των δικών σας μέτρων είναι αυτό που υλοποιείται. Και εμείς επιλέγουμε ποια θεωρούμε σωστά και ποια θεωρούμε λάθος. Προφανέστατα, όταν έρθει το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, θα προτείνει δικαιότερα μέτρα, που είμαι σίγουρος ότι κάποια θα ψηφίσετε και εσείς όπως και άλλα κόμματα. Έτσι λειτουργεί η Δημοκρατία», απάντησε στον Πρωθυπουργό.

Μια μέρα μετά την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, στις 25 Νοεμβρίου το ΠΑΣΟΚ συγκαλεί σε συνεδρίαση τη Γραμματεία της Επιτροπής Καταστατικού της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου του.

Στη Χαριλάου Τρικούπη θέλουν να έχουν δρομολογήσει όλες τις κινήσεις εξωστρέφειας του κόμματος και να κλείσουν παράλληλα και μέσω του συνεδρίου όλες τις αποφάσεις που αφορούν την στρατηγική των συνεργασιών.

Σε κάθε περίπτωση ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επιμείνει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να συνεργαστεί με την ΝΔ, κλείνοντας παράλληλα και την πόρτα σε κάθε δίαυλο με τον Αλέξη Τσίπρα. Παρά την ύπαρξη διαφορετικών προσεγγίσεων όπως του Χάρη Δούκα που τοποθετείται υπέρ του διαλόγου με όλα τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης και με αυτό του Αλέξη Τσίπρα, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα επιμείνει στην αυτόνομη πορεία.

Είναι βέβαιο ότι και από το βήμα του συνεδρίου θα υπογραμμίσει ότι κάθε συζήτηση θα γίνει μόνο μετεκλογικά και εφόσον το ΠΑΣΟΚ πετύχει τον εκλογικό του στόχο που είναι η πρωτιά ακόμα και με μια ψήφο διαφορά.

