ΠΑΣΟΚ σε συναγερμό – Ο «παράγοντας Τσίπρας», τα εσωτερικά ρήγματα και ο δρόμος προς το συνέδριο

Το ΠΑΣΟΚ οδεύει πλέον στην τελική ευθεία για το συνέδριό του προσδοκώντας ότι θα ανεβάσει τα ποσοστά του μέχρι τότε, υπό την πίεση και του εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα που όσο περνά ο καιρός παίρνει περισσότερο χώρο στα ΜΜΕ.

Στη Χαριλάου Τρικούπη έχει σημάνει ο συναγερμός για τον χρόνο που παίρνει στα κανάλια κάθε κίνηση που κάνει ο πρώην πρωθυπουργός με προδημοσιεύσεις του βιβλίου του. Αντιλαμβάνονται ότι όσο πλησιάζει η παρουσίαση και η δημιουργία του νέου φορέα, τόσο περισσότερο θα συμπιέζει το ΠΑΣΟΚ και επικοινωνιακά κάνοντας πιο δύσκολο να περάσουν δυναμικά προς τα έξω οι πρωτοβουλίες του. «Όταν για παράδειγμα είναι καθημερινή είδηση το αν βγήκε το εξώφυλλο, αν βγήκε ο πρόλογος, αν έγινε το audiobook, αν τυπώνονται τα φύλλα για ένα βιβλίο και αυτό κρίνεται ως πιο σημαντική είδηση από την ακρίβεια, είναι ενδεικτικό μιας κατάστασης» ανέφερε εκφράζοντας ακριβώς αυτήν την αγωνία ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς σε συνέντευξη του στα Παραπολιτικά 90,1 και υπογράμμισε ότι ακόμα και υποθετικά κόμματα παίρνουν περισσότερο χρόνο.

Μονόδρομος η μετωπική με Τσίπρα

Καθώς οι κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα προβάλλουν ως απειλή για το ΠΑΣΟΚ και επικοινωνιακά, η μετωπική σύγκρουση και το κλείσιμο των διαύλων με το επικείμενο πολιτικό του εγχείρημα είναι μονόδρομος, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν φωνές υπέρ του διαλόγου, όπως αυτή του Χάρη Δούκα. Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ θα είναι αυτή της ταύτισης του Αλέξη Τσίπρα με το παρελθόν. «Ο κ. Τσίπρας λέει ότι θα παρουσιάσει ένα βιβλίο, έχει κάθε δικαίωμα να γράψει ό,τι θέλει. Η ιστορία είναι νωπή, τη ζήσαμε, τη βίωσε ο ελληνικός λαός, ξέρει ότι κυβερνούσε πέντε χρόνια με συγκεκριμένα αποτελέσματα» ανέφερε σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ ο Νίκος Ανδρουλάκης και συμπλήρωσε ότι η αιτία που πήρε 41% η Ν.Δ. είναι η πολιτική που είχε η κυβέρνηση Τσίπρα αλλά και η στάση του όταν πέρασε στην αντιπολίτευση. Για τον Νίκο Ανδρουλάκη τα βασικά όπλα σε αυτό το περιβάλλον, που θυμίζει τον παλιό διμέτωπο του ΠΑΣΟΚ απέναντι σε Μητσοτάκη και Τσίπρα, είναι οι δυνάμεις του κόμματος στην αυτοδιοίκηση, στα πρωτοβάθμια σωματεία και στην περιφέρεια. Στο ΠΑΣΟΚ είδαν με ανακούφιση τη δημοσκόπηση της Interview που τους δείχνει να κερδίζουν από τη Ν.Δ. τέσσερις περιφέρειες: την Κρήτη, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Ελλάδα και την Ήπειρο. Γνωρίζουν ωστόσο ότι το τρωτό τους σημείο είναι τα αστικά κέντρα και ειδικά η Αθήνα, όπως επίσης ότι η επικράτηση αυτή οφείλεται σε πτώση των ποσοστών της Ν.Δ. και όχι σε αύξηση των δικών τους.

Γερουλάνος ανάβει φωτιές

Στην πορεία για το συνέδριο ανοίγουν θέματα που θα τεθούν, όπως η στρατηγική των συνεργασιών, ο τρόπος λειτουργίας του κόμματος, των οργάνων του, του μητρώου συνέδρων και των ψηφοφοριών του. Ο Παύλος Γερουλάνος, που έβαλε στο τραπέζι τη «βελόνα» των ποσοστών, επέμεινε σε συνέντευξή του στο Action 24 ότι η εικόνα του κόμματος στις δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι. Πρόσθεσε ότι οι συνθήκες παραμένουν πιεστικές γιατί κανείς δεν γνωρίζει τι θα φέρει η νέα χρονιά και από πλευράς πιθανών νέων κομμάτων και κατέληξε λέγοντας: «δεν βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ να κάνει ένα τεράστιο βήμα μπροστά». Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος άνοιξε τα χαρτιά του και για τα θέματα που πρέπει να μπουν στο συνέδριο σημειώνοντας πως «στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε έκρηξη δημοκρατίας, να κάνουμε αλλαγές στο καταστατικό». Ο Νίκος Ανδρουλάκης αρκέστηκε να απαντήσει όταν ρωτήθηκε για τις τοποθετήσεις Γερουλάνου ότι τα στελέχη του κόμματος πρέπει να μιλούν για τις θέσεις του, ωστόσο είναι σαφές ότι τα ζητήματα αυτά θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι το συνέδριο.

Συνύπαρξη των «δύο ψυχών»

Ενδιαφέρον είχε και η συνύπαρξη του Χάρη Δούκα με την Άννα Διαμαντοπούλου που παρουσιάζονται συχνά ως οι «δύο ψυχές του ΠΑΣΟΚ» για τις διαφορετικές προσεγγίσεις που έχουν. Συνομίλησαν σε εκδήλωση για τον τουρισμό που διοργανώθηκε από τον Δήμο Αθηναίων και το Δίκτυο για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Οι απόψεις τους είναι αντίθετες για τη στρατηγική των συμμαχιών, με τον Δούκα να λέει ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να συνομιλεί έχοντας καθαρές θέσεις με όλους και τη Διαμαντοπούλου να επιμένει στην αυτόνομη πορεία και στις συζητήσεις μόνο μετεκλογικά, ωστόσο κρατούν ανοιχτούς διαύλους. Το βέβαιο είναι ότι συμφωνούν σε ένα ανοιχτό συνέδριο με ψηφίσματα τόσο για τα όργανα όσο και για τη στρατηγική του κόμματος.

Με τα δεδομένα που υπάρχουν το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο και τα περισσότερα στελέχη του κόμματος επιθυμούν μια τριήμερη διαδικασία για την επικύρωση όλων των προτάσεων που θα κατατεθούν. Ειδικά για τη λειτουργία των οργάνων έχει εκφραστεί ήδη η άποψη ότι θα πρέπει να λογοδοτούν τακτικά και να έχουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και στόχους. Το βέβαιο είναι ότι η θέση του ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις θα καθορίσει το κλίμα του συνεδρίου.

