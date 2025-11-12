Ο συναγερμός στο ΠΑΣΟΚ για τον χρόνο του Τσίπρα στα κανάλια και η μέτρηση που έφερε χαμόγελα

Όσο φτάνει η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα και ο πρώην Πρωθυπουργός ανοίγει κάθε μέρα πλέον τα χαρτιά του με προδημοσιεύσεις και τοποθετήσεις για αυτό παίρνοντας σημαντικό χρόνο στα ΜΜΕ, τόσο περισσότερο χτυπά ο συναγερμός στη Χαριλάου Τρικούπη.

Στο ΠΑΣΟΚ εδώ και καιρό βλέπουν ότι το εγχείρημα Τσίπρα τους περιορίζει τον χρόνο που παίρνουν στα κανάλια, προβλέποντας ότι τα πράγματα θα γίνουν ακόμα πιο δύσκολα όταν αυτό ανακοινωθεί και επίσημα.

Τσουκαλάς: Ακόμα και τα υποθετικά κόμματα έχουν περισσότερο χρόνο

«Όταν για παράδειγμα, είναι καθημερινή είδηση το αν βγήκε το εξώφυλλο, αν βγήκε ο πρόλογος, αν έγινε το audiobook, αν τυπώνονται τα φύλλα για ένα βιβλίο και αυτό κρίνεται ως πιο σημαντική είδηση από την ακρίβεια, είναι ενδεικτικό μιας κατάστασης. Ακόμα επομένως και υποθετικά κόμματα έχουν πιο μεγάλη δημοσιότητα, το λέω και για τον κύριο Σαμαρά δεν το λέω μόνο για τον κ. Τσίπρα», ανέφερε χαρακτηριστικά απαντώντας στο αν υπάρχουν συμφέροντα που αποκλείουν το ΠΑΣΟΚ, ο εκπρόσωπος τύπου Κώστας Τσουκαλάς σε παρέμβαση του στα «Παραπολιτικά 90,1».

Στην κατεύθυνση αυτή είχε κάνει σχετική ανάρτηση στα social media η Διευθύντρια του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ Στεφανία Μουρελάτου, για να αναδείξει την χαμηλή κάλυψη που είχε από τα κεντρικά δελτία ειδήσεων η πρωτοβουλία του Νίκου Ανδρουλάκη στον απόηχο της τραγωδίας στα Βορίζια. Με αυτά τα δεδομένα η μετωπική σύγκρουση με τον Αλέξη Τσίπρα και το κλείσιμο των διαύλων με το επικείμενο πολιτικό του εγχείρημα είναι μονόδρομος, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν φωνές υπέρ του διαλόγου όπως αυτή του Χάρη Δούκα.

Η στρατηγική ταύτισης του Τσίπρα με το παρελθόν

Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ θα είναι αυτή της ταύτισης του Αλέξη Τσίπρα με το παρελθόν και το παλαιό πολιτικό προσωπικό που έχει δείξει τα όρια του όταν δοκιμάστηκε. «Βλέπουμε τον κ. Σαμαρά ο οποίος ήρθε να πει για τα δικά του πεπραγμένα, τον κ. Τσίπρα ο οποίος θέλει να επιβεβαιώσει την ορθότητα των δικών του πεπραγμένων, τον Πρωθυπουργό ο οποίος λέει πόσο καλά τα έκανε όλα ενώ ο κόσμος είναι στα όρια του. Νομίζω ότι όλο αυτό το πισωγύρισμα δεν βοηθάει τη χώρα γιατί είναι πολιτικές που κρίθηκαν, ζυγίστηκαν και σε μεγάλο βαθμό κρίθηκα ελλιποβαρείς» υπογραμμίζει δείχνοντας αυτή την «γραμμή» σε άλλο σημείο της συνέντευξης του ο Κώστας Τσουκαλάς.

Τα κύρια όπλα για την κυριαρχία στην αντιπολίτευση και η δημοσκόπηση που έφερε χαμόγελα στην Χαριλάου Τρικούπη

Για τον Νίκο Ανδρουλάκη τα κύρια όπλα σε αυτό το πολιτικό περιβάλλον που θυμίζει τον παλιό διμέτωπο του ΠΑΣΟΚ απέναντι σε Μητσοτάκη και Τσίπρα, είναι το πρόγραμμα του κόμματος, η οργανωτική του δομή σε όλη την χώρα με πολύ ισχυρές δυνάμεις ειδικά στην περιφέρεια και οι ισχυροί δεσμοί με την αυτοδιοίκηση και τα πρωτοβάθμια σωματεία. Τα πεδία αυτά ήταν τρωτά σημεία του Αλέξη Τσίπρα ακόμα και την περίοδο που ήταν Πρωθυπουργός και διαμορφώνουν την εκτίμηση στο ΠΑΣΟΚ ότι ακόμα και αν τα σενάρια για το κόμμα του γίνουν πράξη, δεν θα απειλήσει τον ρόλο τους ως κύριο πόλο απέναντι σε αυτόν της ΝΔ.

Αισιοδοξία για την κυριαρχία του ΠΑΣΟΚ ως του κύριου αντιπάλου απέναντι στην κυβέρνηση έφερε στη Χαριλάου Τρικούπη η χθεσινή δημοσκόπηση της Interview. Η έρευνα δείχνει την ΝΔ να χάνει την επιρροή της σε τέσσερις περιφέρειες και το ΠΑΣΟΚ να τις κερδίζει. Συγκεκριμένα η ΝΔ χάνει 4 από τις 13 περιφέρειες από το ΠΑΣΟΚ, την Κρήτη, την Πελοπόννησο, την Δυτική Ελλάδα και την Ήπειρο. Στη δημοσκόπηση η εικόνα αυτή διαμορφώνεται κυρίως γιατί πέφτουν τα ποσοστά της ΝΔ στις περιφέρειες αυτές και όχι γιατί ανεβαίνουν εκείνα του ΠΑΣΟΚ που για να έχει ελπίδες να κινηθεί αξιοσημείωτα η «βελόνα» πρέπει να ανέβει εκεί που δυσκολεύεται πολύ, στα αστικά κέντρα και ειδικά στην Αττική.

Διαβάστε επίσης:

Τσίπρας αφηγείται στο podcast: Δεν έγραψα την Ιθάκη για να την αξιοποιήσω πολιτικά στον παρόντα χρόνο, αλλά δεν γράφω ως συνταξιούχος

Μητσοτάκης: Το νέο Νοσοκομείο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος της Κομοτηνής θα είναι ένα από τα τρία κοσμήματα του ΕΣΥ

Μεγάλο ενδιαφέρον για Σαμαρά από κεντροδεξιά, παλαιό ΠΑΣΟΚ μέχρι και αριστερά «βλέπει» ο Μελετόπουλος των «91»