ΤΡΙΤΗ 11.11.2025
11.11.2025 16:26

Μητσοτάκης: Το νέο Νοσοκομείο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος της Κομοτηνής θα είναι ένα από τα τρία κοσμήματα του ΕΣΥ

11.11.2025 16:26
mitsotakis rodopi

«Το νέο Γενικό Νοσοκομείο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος της Κομοτηνής θα είναι ένα πραγματικό νοσοκομείο του 21ου και ένα από τα τρία κοσμήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, σε μία περιοχή η οποία έχει τόσες ανάγκες και τόσες ευαισθησίες», τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέφθηκε το υπό ανέγερση Νοσοκομείο και εξέφρασε την ικανοποίηση του για τη γρήγορη πρόοδο των εργασιών.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα το νέο Νοσοκομείο Κομοτηνής θα είναι έτοιμο στις αρχές του 2027, μαζί με τα άλλα δύο Νοσοκομεία που κατασκευάζονται με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Και τα τρία αυτά νέα Νοσοκομεία θα είναι ότι πιο σύγχρονο θα διαθέτει το ΕΣΥ, είπε ο πρωθυπουργός.

Νωρίτερα, ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε το μουσικό σχολείο Κομοτηνής, όπου οι μαθητές του έκαναν υποδοχή μετά μουσικής, το Μουσείο Καραθεοδωρή και συναντήθηκε με τον Μητροπολίτη Παντελεήμονα και τον Τοποτηρητή Μουφτή Κομοτηνής Γιασέρ Σερήφ Δαμάδογλου.

