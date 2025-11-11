Μητσοτάκης από Κομοτηνή: «Είναι ειλημμένη η απόφαση της κυβέρνησης να στηρίξει έμπρακτα την ελληνική μεταποίηση» (photos)

«Είναι ειλημμένη απόφαση της κυβέρνησης να στηρίξει έμπρακτα την ελληνική μεταποίηση. Η ελληνική μεταποίηση δημιουργεί πολλές καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, με μέσους μισθούς πολύ υψηλότερους του μέσου μισθού για την ελληνική οικονομία», είπε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις της εταιρίας Interplast, στη Βιομηχανική Περιοχή της Κομοτηνής.

Αρχικά, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε τον Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου του ΔΕΣΦΑ στη Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής, ο οποίος εγκαινιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Ξεναγήθηκε στο κέντρο ελέγχου και τους χώρους του Σταθμού και ενημερώθηκε από τη Διευθύνουσα Σύμβουλο του ΔΕΣΦΑ Maria Rita Galli και τον Διευθυντή Ανάπτυξης Υποδομών του ΔΕΣΦΑ Ιωάννη Χωματά για τις καινοτομίες της νέας μονάδας, καθώς πρόκειται για τον πρώτο ηλεκτροκίνητο σταθμό συμπίεσης, μηδενικών εκπομπών και έτοιμο να υποδεχθεί μείγματα φυσικού αερίου με υδρογόνο, και τη συμβολή του στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας και τη σημαντική αύξηση των εξαγωγών φυσικού αερίου.

«Χαίρομαι που μου δίνεται σήμερα η δυνατότητα να επισκεφθώ μία ακόμα πολύ σημαντική επένδυση υποδομής ως προς τη διαχείριση του φυσικού αερίου στην πατρίδα μας. Ο σταθμός συμπίεσης, ο οποίος τέθηκε σε λειτουργία πριν από λίγες μέρες, αυξάνει ουσιαστικά τη δυνατότητα τροφοδοσίας όχι μόνο του εγχώριου συστήματος, αλλά κυρίως εξαγωγής περισσότερου φυσικού αερίου προς τους βόρειους γείτονές μας. Η Ελλάδα και η Θράκη συγκεκριμένα μετατρέπεται σε ένα διεθνές ενεργειακό κέντρο και η πατρίδα μας απέδειξε έμπρακτα ότι μπορεί να ασκεί πολύ αποτελεσματική ενεργειακή διπλωματία, προς όφελος πάντα των εθνικών συμφερόντων», επισήμανε ο πρωθυπουργός.

«Η παρουσία μιας τόσο μεγάλης αμερικανικής αντιπροσωπείας στην πατρίδα μας, την προηγούμενη εβδομάδα, κατέδειξε ακριβώς την κομβική σημασία της Ελλάδος, ως την αφετηρία του Κάθετου Άξονα, της δυνατότητας δηλαδή τροφοδοσίας από την Ελλάδα με αέριο το οποίο θα έρχεται με διάφορες μορφές, συμπεριλαμβανομένου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που θα έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι ώστε να μπορούμε να τροφοδοτούμε χώρες όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Μολδαβία, η Ουκρανία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία.

Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πόσο σημαντική αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδος συγκροτούν αυτές οι πολύ σημαντικές επενδύσεις οι οποίες γίνονται και από τον ΔΕΣΦΑ και προσβλέπω σε ακόμα περισσότερες εθνικές επιτυχίες στο μέτωπο της ενεργειακής διπλωματίας», προσέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Μας χαροποιεί η σημερινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού στον Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου στην Κομοτηνή, ο οποίος ολοκληρώνεται σε χρόνο ρεκόρ τριών ετών. Πρόκειται για έναν σημαντικό πυλώνα των υποδομών μας φυσικού αερίου, ο οποίος θα επιτρέπει την εισαγωγή έως και 5 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων ετησίως από τον τερματικό σταθμό της Αλεξανδρούπολης και τη χρήση και εξαγωγή τους είτε στη Βουλγαρία είτε στο ελληνικό σύστημα. Είναι, λοιπόν, μια πολύ σημαντική και σύγχρονη υποδομή, με μηδενικές εκπομπές, που θα συμβάλλει στην ενίσχυση της ασφάλειας του ηλεκτροδοτικού μας συστήματος», ανέφερε από την πλευρά της η Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ Maria Rita Galli.

«Οι νέοι εργαζόμενοι οι πρώτοι που θα ωφεληθούν από τα μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης»

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε την εταιρεία Interplast, η οποία παράγει ολοκληρωμένα συστήματα ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού και αποχέτευσης στους τομείς της οικοδομής, των τεχνικών έργων και των βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε από τον ιδιοκτήτη της, Τάσο Ριζόπουλο, στην εργοστασιακή μονάδα, ενώ ενημερώθηκε για τη διαδικασία παραγωγής. Η Interplast, που απασχολεί 140 εργαζόμενους, εξάγει τα προϊόντα της σε πάνω από 75 χώρες.

Αμέσως μετά, ο πρωθυπουργός δήλωσε: «Ευχαριστούμε πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα ξενάγηση. Σε επιχειρήσεις όπως η Interplast χτυπάει η καρδιά της παραγωγικής, εξωστρεφούς, καινοτόμου Ελλάδος.

Είναι ειλημμένη απόφαση της κυβέρνησης να στηρίξει έμπρακτα την ελληνική μεταποίηση. Η ελληνική μεταποίηση δημιουργεί πολλές καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, με μέσους μισθούς πολύ υψηλότερους του μέσου μισθού για την ελληνική οικονομία. Μπορεί να προσελκύει νέα παιδιά τα οποία έχουν κάνει τις σπουδές τους στην Ελλάδα, προσφέροντάς τους μια πολύ καλή επαγγελματική διαδρομή.

Και δικό μας χρέος είναι να υποστηρίξουμε τέτοιες προσπάθειες μέσα από καλά σχεδιασμένα προγράμματα, τα οποία εμπίπτουν στην ευρύτερη λογική του αναπτυξιακού νόμου. Κινούμαστε με μεγάλη ταχύτητα και έχω ζητήσει από το Υπουργείο οι αιτήσεις που έχουν κατατεθεί να έχουν αξιολογηθεί και εκκαθαριστεί εντός των επόμενων μηνών. Και προσβλέπουμε σε ακόμα περισσότερες παραγωγικές επενδύσεις στη χώρα μας.

Πρέπει να κλείσουμε το κενό επενδύσεων με την Ευρώπη. Έχουμε ήδη κάνει ένα σημαντικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά απομένουν πολλά να γίνουν ακόμα.

Και τέλος, να πω για τους εργαζόμενους στην εταιρεία, ειδικά για τους νέους εργαζόμενους, ότι θα είναι οι πρώτοι οι οποίοι θα ωφεληθούν από τα μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης, τα οποία ήδη ψηφίστηκαν από την κυβέρνησή μας και θα τεθούν σε εφαρμογή από τις αρχές του επόμενου έτους.

Ειδικά τα νέα παιδιά, αυτοί που είναι κάτω των 25 δεν θα πληρώνουν καθόλου φόρο εισοδήματος έως τα 20.000 ευρώ. Αυτοί που είναι μεταξύ 25 και 30 θα πληρώνουν μειωμένο φορολογικό συντελεστή 9%. Και βέβαια, οι συμπολίτες μας εργαζόμενοι με περισσότερα παιδιά, θα δουν μια σημαντική φορολογική ελάφρυνση στις μισθοδοσίες τους, ξεκινώντας από τον επόμενο Ιανουάριο.

Κάθε επιτυχημένη εταιρεία έχει και ικανοποιημένους εργαζόμενους. Και χαίρομαι που εδώ, στην Interplast, είδα ακριβώς αυτό το πνεύμα να αναπτύσσεται.

Ευχόμαστε καλή επιτυχία, περισσότερες εξαγωγές, χαμόγελα και να διευρύνετε και άλλο το πελατολόγιο των χωρών στις οποίες εξάγετε. Καταλαβαίνω ότι είστε στις 76, με το καλό να τις εκατοστήσετε».

«Νομίζω ότι η επιχείρηση Interplast εκπροσωπεί την αντίληψη της κυβέρνησής μας για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας, καθώς σημαίνει καινοτομία, εξωστρέφεια και εξαγωγές και ποιοτικές θέσεις εργασίας, από ό,τι είδαμε, κ. Πρόεδρε, για 135 στην Κομοτηνή ανθρώπους, νέο επιστημονικό δυναμικό που έχει έρθει και έχει εγκατασταθεί στην Κομοτηνή και αυτό είναι σπουδαίο», ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και συμπλήρωσε: «Μέσα σε αυτό το βιομηχανικό πάρκο επτά επιχειρήσεις ήδη έχουν ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο και εύχομαι και ελπίζω με τις αξιολογήσεις που θα γίνουν αυτό το διάστημα να ενταχθούν ακόμα περισσότερες, ώστε να προσθέσουν στην αξία που παράγεται σε αυτό το πάρκο, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στη χώρα μετά τη Σίνδο, με 4.350 στρέμματα και 45 επιχειρήσεις που είναι εδώ εγκατεστημένες».

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Τάσος Ριζόπουλος, σημείωσε από την πλευρά του: «Η εταιρεία μας είναι μια εταιρεία με πολλή εξωστρέφεια, με πολλή καινοτομία. Και τα επόμενα χρόνια θα είναι ακόμη περισσότερη η εξωστρέφεια και ακόμη περισσότερη η καινοτομία. Η ευρηματικότητα, εξάλλου, ήταν ίδιον της Interplast από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της».

Τον πρωθυπουργό συνόδευαν επίσης ο υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας-Θράκης Κώστας Γκιουλέκας, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Τρικάλων της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Σκρέκας και ο βουλευτής Ροδόπης Ευριπίδης Στυλιανίδης.

Διαβάστε επίσης:

Στο πλευρό του Σαμαρά ο Βενιζέλος: «Έχουμε μία σχέση προσωπική, τον αντιλαμβάνομαι συναισθηματικά πάρα πολύ και τον τιμώ»

Τσίπρας: Ο «Γολγοθάς» της ενότητας του βιβλίου για το 2015 – Πώς γράφτηκαν τα δύο κρίσιμα κεφάλαια (video)

Νίκος Τσούτσιας για Αντώνη Σαμαρά: «Σταθμίζει τι συμβαίνει και θα πάρει τις αποφάσεις του με ψυχραιμία» – «Καρφιά» και για υπουργούς (Video)