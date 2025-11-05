search
ΤΕΤΑΡΤΗ 05.11.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

05.11.2025 13:56

Ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκαλεί σύσκεψη φορέων για τα Βορίζια: «Να κάνουμε όλοι μαζί μια νέα αρχή – Να μπει τέλος στη βία και τα όπλα»

Με φόντο το μακελειό στα Βορίζια, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναλαμβάνει πρωτοβουλία για μια νέα αρχή στην Κρήτη, όπως αναφέρει, ώστε να μπει ένα τέλος στους άγραφους νόμους με τη βία και τα όπλα.

Αναφέρει χαρακτηστικά σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ:

«Το τραγικό περιστατικό στα Βορίζια προκαλεί βαθιά θλίψη και δίκαιη αγανάκτηση σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Η βία, οι αυτοδικίες και οι λογικές των βεντετών δεν έχουν καμία θέση στη σύγχρονη Κρήτη, ούτε σε μια κοινωνία που σέβεται τη ζωή και τον νόμο. Η Πολιτεία οφείλει να επιβάλλει την πλήρη τήρηση της νομιμότητας, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς ανοχή.
Η Κρήτη δεν είναι η βία, τα πιστόλια και οι άγραφοι νόμοι• είναι η ιστορία της, ο πολιτισμός της, η φιλοξενία, το φιλότιμο, η λεβεντιά και η αξιοπρέπεια των ανθρώπων της. «Δεν υπάρχει βαρύτερη τιμωρία από τούτη: να απαντάς στην κακία με καλοσύνη», έγραψε ένα άξιο τέκνο της κρητικής γης, ο Νίκος Καζαντζάκης. Πιστεύω βαθιά –κι εγώ ως Κρητικός– ότι η αληθινή ανδρεία δεν είναι να εκδικείσαι, αλλά να συγχωρείς• να σπας τον κύκλο του μίσους και να κρατάς ψηλά το φως της ανθρωπιάς. Αυτή είναι η Κρήτη που αξίζει να υπερασπιστούμε. Αυτή είναι η Κρήτη που έχουμε χρέος να κληροδοτήσουμε στις νεότερες γενιές.
Είναι ώρα όλοι –Πολιτεία, Αυτοδιοίκηση και κοινωνία– να ενώσουμε δυνάμεις, ώστε τέτοια φαινόμενα να τελειώσουν οριστικά. Προς αυτήν την κατεύθυνση, αναλαμβάνω την πρωτοβουλία να συγκαλέσω τη Δευτέρα ευρεία σύσκεψη των τοπικών αρχών και φορέων στο Ηράκλειο. Ήρθε η ώρα να κάνουμε όλοι μαζί μια νέα αρχή. Για τον τόπο που αγαπάμε και που τόσα έχει προσφέρει στην πατρίδα μας.»

1 / 3