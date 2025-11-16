search
ΚΥΡΙΑΚΗ 16.11.2025 09:17
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.11.2025 07:00

Επίσκεψη Ζελένσκι: Φρούριο η Αθήνα, αστυνομικά μέτρα παντού και απαγόρευση συγκεντρώσεων

16.11.2025 07:00
troxaia_metra_1906_1460-820_new

Δρακόντεια θα είναι τα μέτρα ασφαλείας σήμερα στην Αθήνα για την επίσκεψη του Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ενώ η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε απαγόρευση των δημοσίων συναθροίσεων από τις 6 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Η κυκλοφορία στην πόλη θα προσαρμοστεί με απαγορεύσεις και περιορισμούς σε πολλά σημεία, ιδίως στο τρίγωνο Μαξίμου, Προεδρικό μέγαρο, Βουλή και για αρκετές ώρες.

Παρά το γεγονός ότι δεν έχουν ανακοινωθεί οι ώρες των συναντήσεων του Ουκρανού προέδρου στην Αθήνα για λόγους ασφαλείας, η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε πως απαγορεύονται όλες οι συγκεντρώσεις στην περιοχή της πρωτεύουσας, από τις 6 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στις περιοχές που περικλείονται από τις οδούς:

Δήμος Αθηναίων

Λ. Βασ. Κωνσταντίνου – Λ. Βασ. Όλγας – Λ. Βασ. Αμαλίας – Ξενοφώντος – Φιλελλήνων – Πλ. Συντάγματος – Σταδίου – Αμερικής – Λυκαβηττού – Ηλ. Ρογκάκου – Κλεομένους – Πλουτάρχου – Ριζάρη – Λ. Βασ. Κωνσταντίνου.

Δήμοι Φιλοθέης – Ψυχικού και Χαλανδρίου

Λ. Κηφισίας – Βεκιαρέλη – Γρίβα Διγενή – 25ης Μαρτίου – Μπιζανίου – Κορυτσάς – Μπενάκη – Κοκκώνη – Λ. Κηφισίας – Αγαμέμνονος – Αγ. Βαρβάρας – Σερρών – Λ. Κηφισίας.

«Η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται καθώς από την διεξαγωγή συναθροίσεων, επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στις εν λόγω περιοχές», επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Διαβάστε επίσης:

Πρώην αθλήτρια των Ολυμπιακών Αγώνων ανάμεσα σε συλληφθέντες για τηλεφωνικές απάτες

Δολοφονία Λάλα: Ετοίμαζαν και άλλη δολοφονία στη Βόρεια Ελλάδα οι δράστες

Ράγισε καρδιές ο Ρούτσι στο Πολυτεχνείο: «Όσο ανασαίνω θα αγωνίζομαι για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη» (Videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kafsonas-gynaika-akropoli
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΟΣΑ: Επιβράδυνση των δράσεων για την κλιματική κρίση, παρά την αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων

korisxades-new
TRAVEL

Κορυσχάδες: Το χωριό-σύμβολο της Εθνικής Αντίστασης που ξεχωρίζει για την ορεινή αρχιτεκτονική του

bia anilikwn
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα συμπλοκή ανηλίκων στην Πάτρα – 17χρονος έστειλε στο νοσοκομείο 16χρονο

tramp new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τραμπικότεροι του Τραμπ

shein temu
ΚΟΣΜΟΣ

Έρχεται φόρος 2 ευρώ για δέματα κάτω των 150 ευρώ – Τι αλλάζει από αρχές του 2026 για Temu, Shein, Trendyol και καταναλωτές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
thialia-matika-new
LIFESTYLE

Θάλεια Ματίκα: «Πάθαμε μεγάλη καταστροφή - Τα χάσαμε όλα και βρεθήκαμε χρεωμένοι» (Video)

mitsotakis-akinito-maketa
ΕΛΛΑΔΑ

Παίρνει μορφή το συγκρότημα πολυτελών διαμερισμάτων στο ιστορικό σπίτι των Μητσοτάκηδων στη Γλυφάδα (αποκλειστικές φωτό)  

soi new
LIFESTYLE

Μελέτης Ηλίας: «Ο "Χαμπέας" και η "Λυδία" περίμεναν ότι θα κάνει τέτοια επιτυχία "Το Σόι Σου"» (Video)

Kinito
ΕΛΛΑΔΑ

Πρώην αθλήτρια των Ολυμπιακών Αγώνων ανάμεσα σε συλληφθέντες για τηλεφωνικές απάτες

liagkas-moutidou-new
LIFESTYLE

Μουτίδου κατά Λιάγκα: «Τι κατάντια, τι ντροπή της υφηλίου - Ξεφτιλίζεται χρόνια τώρα» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 16.11.2025 09:16
kafsonas-gynaika-akropoli
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΟΣΑ: Επιβράδυνση των δράσεων για την κλιματική κρίση, παρά την αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων

korisxades-new
TRAVEL

Κορυσχάδες: Το χωριό-σύμβολο της Εθνικής Αντίστασης που ξεχωρίζει για την ορεινή αρχιτεκτονική του

bia anilikwn
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα συμπλοκή ανηλίκων στην Πάτρα – 17χρονος έστειλε στο νοσοκομείο 16χρονο

1 / 3