Μητσοτάκης – Ζελένσκι: Στήριξη τώρα, ανοικοδόμηση μετά – Καμία αναφορά στο Κυπριακό από τον Ουκρανό πρόεδρο

Με συμφωνία παροχής (αμερικανικού) φυσικού αερίου από την Ελλάδα στην Ουκρανία, αλλά και συμμετοχή της Ελλάδας στην ανοικοδόμηση της χώρας, μετά το τέλος του πολέμου με τη Ρωσία, επισφραγίστηκε η επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην Αθήνα και οι συναντήσεις του με τον Έλληνα ομόλογό του, Κώστα Τασούλα, και τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, μετά το τέλος της κατ’ ιδίαν συνάντησής του με τον Ουκρανό πρόεδρο, «στην Ελλάδα θα βρείτε έναν σταθερό σύμμαχο. Ταχθήκαμε υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας της Ουκρανίας, στην οποία είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε», προσθέτοντας ότι οι σχέσεις των δύο χωρών αποκτούν πλέον μια νέα διάσταση, της ενεργειακής ασφάλειας, μέσω του υπό διαμόρφωση κάθετου διαδρόμου και του συνδετηρίου άξονα Αλεξανδρούπολης – Οδησσού.

Η Ουκρανία αποκτά άμεση πρόσβαση σε διαφοροποιημένες και αξιόπιστες πηγές ενέργειας, τόνισε ο Κ. Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι «είναι μια καθοριστική συμβολή στην ενεργειακή σταθερότητα, την ασφάλεια» και εξηγώντας ότι το σχέδιο αυτό γίνεται εφικτό λόγω των υποδομών, της στρατηγικής θέσης, αλλά και των συμφωνιών που υπέγραψε η Ελλάδα μόλις την περασμένη εβδομάδα, δηλώνοντας ότι η χώρα μας αναγνωρίζεται ως σημείο αναφοράς στην ευρύτερη περιοχή.

«Μιλάμε για την άμεση ενεργοποίηση του κάθετου διαδρόμου, που συνδέει την Ελλάδα με την Ουκρανία», ανέφερε, κάνοντας αναφορά και στη συμφωνία της ΤΕΡΝΑ. «Η Ελλάδα καθίσταται πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για την πατρίδα σας», είπε ο Κ. Μητσοτάκης στον Β. Ζελένσκι, επισημαίνοντας ότι «αυτά είναι βήματα στην απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο».

Σημειώνεται ότι κυβερνητικές πηγές τόνιζαν ότι «η υπογραφή της Δήλωσης Προθέσεων μεταξύ της ΔΕΠΑ Εμπορίας και της Naftogaz για την προμήθεια αμερικανικού LNG στην Ουκρανία ήδη από τον Δεκέμβριο του 2025 μέχρι τον Μάρτιο του 2026 αποτελεί κρίσιμη συνεισφορά στην περιφερειακή και ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια και ανθεκτικότητα, ενώ στηρίζει την Ουκρανία εν μέσω ενός δύσκολου χειμώνα» προσθέτοντας ότι «οι κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της Ελλάδας διασφαλίζουν σταθερές ροές φυσικού αερίου κατά μήκος του Κάθετου Διαδρόμου».

Σε επίπεδο ειδήσεων, πάντως το ενδιαφέρον βρίσκεται στην αναφορά του πρωθυπουργού ότι η Ελλάδα θα παράσχει συνδρομή στη μεταπολεμική ανοικοδόμηση , εξηγώντας ότι «θα είμαστε παρόντες τόσο στον κατασκευαστικό τομέα, μέσω ΣΔΙΤ, όσο και στους τομείς της Παιδείας και της προστασίας καλλιτεχνικών μνημείων», ενώ έδωσε έμφαση στη σχέση της Ελλάδας με την Οδησσό, την οποία ο πρωθυπουργός έχει επισκεφθεί μετά την έναρξη του πολέμου, σημειώνοντας ότι «οι σχέσεις μας έχουν πολύ ισχυρές ρίζες, ενισχύονται και εξελίσσονται».

Λέξη για το Κυπριακό από τον Ζελένσκι

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι μετά τον Κ. Τασούλα και ο Κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τον παραλληλισμό του Ουκρανικού με το Κυπριακό – στο πλαίσιο και της αρχής του σεβασμού των συνόρων – ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος δεν έκανε καμία αναφορά στην παράνομη κατοχή του ενός τρίτου της Κύπρου από την Τουρκία. Αντιθέτως, ευχαρίστησε τον Έλληνα πρωθυπουργό και τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ για το σχέδιο ανεφοδιασμού της Ουκρανίας με φυσικό αέριο.

Υπενθυμίζεται ότι υποδεχόμενος στο Προεδρικό Μέγαρο τον Ουκρανό ομόλογό του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα, από την πρώτη στιγμή της απρόκλητης εισβολής, τάχθηκε στο πλευρό της Ουκρανίας για να αντιμετωπίσει και να προστατεύσει την εδαφική κυριαρχία, την ελευθερία και την ειρήνη. «Γι’ αυτό και η βοήθειά μας αυτά τα περίπου 4 χρόνια εξελίχθηκε σε όλα τα επίπεδα, το οικονομικό, το πολιτικό, το ενεργειακό, το ανθρωπιστικό», είπε.

«Η στάση μας αυτή υπαγορεύτηκε από την προσήλωσή μας στον Χάρτη των ΗΕ, την αφοσίωσή μας στο διεθνές δίκαιο, που στην περίπτωση της ρωσικής εισβολής παραβιάστηκαν βάναυσα» τόνισε, προσθέτοντας ότι η στάση αυτή υπαγορεύτηκε και από το τραύμα της Κύπρου, αναφέροντας ότι αυτή η περίπτωση υπαγορεύει τη στάση μας στη ρωσική εισβολή, γιατί είναι ταυτόσημες περιπτώσεις. Και όταν στο διεθνές δίκαιο τίθενται θέματα αρχών και αξιών, παραμερίζονται οι άλλες σχέσεις. Η Ελλάδα διατηρούσε σχέσεις με τη Ρωσία, αλλά πλέον, η στάση μας δεν θα μπορούσε να είναι άλλη.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικό ότι ο ανεφοδιασμός θα αρχίσει μέσα στο α’ τρίμηνο του 2026, λέγοντας ότι «έχουμε συμφωνήσει και για άλλες προμήθειες αερίου. Υπάρχουν συμφωνίες, όπως είπε και ο κ. Μητσοτάκης, ενώ ευχαριστούμε και τις αμερικανικές εταιρείες και τον πρόεδρο των ΗΠΑ». Επίσης, σημείωσε ότι «περιμένουμε από την Ελλάδα τη συμμετοχή της στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Παρουσιάσαμε τις δυνατότητές μας στη σύγχρονη παραγωγή αμυντικών όπλων. Η Ουκρανία αμύνεται, αλλά ανέπτυξε πολλά όπλα όπου μπορούμε να συνεργαστούμε».

Επίσης, υπογράμμισε την ανάγκη άσκησης περαιτέρω διπλωματικής πίεσης στη Μόσχα, λέγοντας ότι η «Ρωσία αξίζει τις περαιτέρω κυρώσεις και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την Ελλάδα, που στηρίζει τις πρωτοβουλίες μας για να επιστρέψουν τα απαχθέντα παιδιά στην Ουκρανία, για τους αιχμαλώτους πολέμου από το 2014, που είχε ξεκινήσει η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και από τότε προσπαθούμε να γυρίσουμε τα παιδιά και τους ενήλικες στο σπίτι».

