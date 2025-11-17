Ηγουμενίτσα: Έπεσαν σοβάδες σε τάξη δημοτικού σχολείου – Το διάλειμμα «έσωσε» τους μαθητές

Το διάλειμμα ήταν «σωτήριο» για του μαθητές δημοτικού σχολείου της Ηγουμενίτσας, όπου έπεσαν ξαφνικά σοβάδες μέσα σε τάξη, ευτυχώς την ώρα που τα παιδιά ήταν έξω.

Μιλώντας στο Mega, ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ηγουμενίτσας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «το κτίριο φώναζε SOS μία εβδομάδα πριν. Και οι εκπαιδευτικοί και ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων φώναζαν με έγγραφα. Την προηγούμενη ημέρα ο σύλλογος έκανε διαμαρτυρία».

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, σε άλλο σχολείο της Ηγουμενίτσας έπεσε θερμοσίφωνας στις τουαλέτες, περιστατικά που προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία για τις συνθήκες στα κτίρια που στεγάζουν μαθητές.

