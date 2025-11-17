search
ΔΕΥΤΕΡΑ 17.11.2025
ΕΛΛΑΔΑ

17.11.2025 13:56

Δολοφονία στη Φοινικούντα: Έφοδος της ΕΛΑΣ σε καταστήματα στο Κολωνάκι – Ανήκουν σε φίλο του ανιψιού του 62χρονου θύματος

17.11.2025 13:56
Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛΑΣ σε καταστήματα ενός επιχειρηματία στο Κολωνάκι, με την έρευνα να συνδέεται άμεσα με το διπλό φονικό στη Φοινικούντα.

Πρόκειται για το πρόσωπο το οποίο ήταν το πρώτο με τον οποίο φέρεται να επικοινώνησε ο ανιψιός του 62χρονου θύματος -ιδιοκτήτη του κάμπινγκ- αμέσως μετά το διπλό φονικό.

Η έρευνα γίνεται κατόπιν εντολής της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση. Ο επιχειρηματίας είχε επίσης ως υπάλληλο έναν εκ των συλληφθέντων για την υπόθεση.

