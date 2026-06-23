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23.06.2026 21:48

Μουντιάλ 2026: Οι ΗΠΑ χαλαρώνουν τους περιορισμούς στην ομάδα του Ιράν επιτρέποντας το ταξίδι της 2 ημέρες πριν τους αγώνες

23.06.2026 21:48
iran team

Οι ΗΠΑ χαλαρώνουν τους περιορισμούς τους στην ομάδα του Ιράν για το Παγκόσμιο Κύπελλο, επιτρέποντάς της να ταξιδέψει στη χώρα δύο ημέρες πριν από τον επόμενο αγώνα της, δήλωσε την Τρίτη το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.

Η ομάδα θα πρέπει να αναχωρήσει μετά τον αγώνα της Παρασκευής στο Σιάτλ, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου. Εκπρόσωπος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Ιράν επιβεβαίωσε ότι η ομάδα θα αναχωρήσει από το στρατόπεδο βάσης της στην Τιχουάνα του Μεξικού την Τετάρτη για το Σιάτλ.

«Αυτό ήταν προγραμματισμένο από την πλευρά μας», δήλωσε στο Associated Press ο Άντριου Τζουλιάνι, εκτελεστικός διευθυντής της Ομάδας Εργασίας της FIFA του Λευκού Οίκου. «Είχαμε προγραμματίσει να δούμε πώς πήγαν οι δύο πρώτες μετακινήσεις και, αν πήγαιναν ομαλά, θα παρατείναμε την επιπλέον ημέρα λόγω του μεγαλύτερου χρόνου ταξιδιού».

Η ομάδα του Ιράν έχει παραπονεθεί για τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε η ομάδα από το ξέσπασμα του πολέμου. Για τους δύο πρώτους αγώνες, στο Λος Άντζελες, η ομάδα δεν είχε άδεια να ταξιδέψει μέχρι την προηγούμενη μέρα. Το στρατόπεδο βάσης της ομάδας μεταφέρθηκε από το Τούσον της Αριζόνα στο Μεξικό. Σε αρκετούς αξιωματούχους της ομάδας και μέλη του προσωπικού υποστήριξης απαγορεύτηκε να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ με την ομάδα.

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