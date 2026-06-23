Γράφει ιστορία ο Ρονάλντο: Ο πρώτος που σκοράρει σε 6 διαφορετικά Μουντιάλ

Ο δεύτερος γηραιότερος σκόρερ στα χρονικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου έγινε σήμερα ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Σε ηλικία 41 ετών και 138 ημερών ο σούπερ σταρ της εθνικής Πορτογαλίας άνοιξε το σκορ στο 6ο λεπτό του αγώνα με το Ουζμπεκιστάν, σημειώνοντας το 9ο γκολ του σε Μουντιάλ και σκοράροντας για 6η συνεχή διοργάνωση (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026), όντας ο μοναδικός παίκτης που έχει καταφέρει κάτι τέτοιο.

Το ρεκόρ του γηραιότερου σκόρερ κρατάει από τις 28/6/1994 ο Ροζέ Μιλά, ο οποίος σε ηλικία 42 ετών και 39 ημερών είχε σημείωσει το γκολ «της τιμής» για την ομάδα του, στον αγώνα Ρωσία-Καμερούν 6-1.

Το συγκεκριμένο ματς είχε διπλή ιστορική σημασία, καθώς εκτός το ρεκόρ του Μιλά, ο Ρώσος Όλεγκ Σαλένκο έγινε τότε ο μοναδικός παίκτης στα χρονικά των Μουντιάλ που είχε σημειώσει πέντε γκολ σε ένα παιχνίδι.

Διαβάστε επίσης:

Μουντιάλ 2026: Ποιες χώρες έχουν ήδη προκριθεί στην επόμενο γύρο, ποιες… ετοιμάζουν βαλίτσες, ποιες ελπίζουν

Από τα Σεπόλια στους Μπακς και στο trade που αλλάζει το NBA: Ο Γιάννης αφήνει το Μιλγουόκι και το Μαϊάμι ονειρεύεται δυναστεία

Μέσι ή Ρονάλντο: Η απάντηση δίνεται και με… πολιτικά κριτήρια – Ποιον προτιμούν οι Αριστεροί, ποιον επιλέγουν οι Δεξιοί