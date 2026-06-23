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23.06.2026 21:20

Γράφει ιστορία ο Ρονάλντο: Ο πρώτος που σκοράρει σε 6 διαφορετικά Μουντιάλ

23.06.2026 21:20
ronaldo

Ο δεύτερος γηραιότερος σκόρερ στα χρονικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου έγινε σήμερα ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Σε ηλικία 41 ετών και 138 ημερών ο σούπερ σταρ της εθνικής Πορτογαλίας άνοιξε το σκορ στο 6ο λεπτό του αγώνα με το Ουζμπεκιστάν, σημειώνοντας το 9ο γκολ του σε Μουντιάλ και σκοράροντας για 6η συνεχή διοργάνωση (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026), όντας ο μοναδικός παίκτης που έχει καταφέρει κάτι τέτοιο. 

Το ρεκόρ του γηραιότερου σκόρερ κρατάει από τις 28/6/1994 ο Ροζέ Μιλά, ο οποίος σε ηλικία 42 ετών και 39 ημερών είχε σημείωσει το γκολ «της τιμής» για την ομάδα του, στον αγώνα Ρωσία-Καμερούν 6-1.

Το συγκεκριμένο ματς είχε διπλή ιστορική σημασία, καθώς εκτός το ρεκόρ του Μιλά, ο Ρώσος Όλεγκ Σαλένκο έγινε τότε ο μοναδικός παίκτης στα χρονικά των Μουντιάλ που είχε σημειώσει πέντε γκολ σε ένα παιχνίδι.

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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γράφει ιστορία ο Ρονάλντο: Ο πρώτος που σκοράρει σε 6 διαφορετικά Μουντιάλ

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