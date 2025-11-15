Μαρτίκας για απατεώνα επιχειρηματία: «Ήταν το τραπέζι στημένο με δικούς του για να φάνε από τον Παντελίδη ό,τι λεφτά είχε» – «Mε απείλησαν με τη ζωή μου» (Videos)

Σάλο προκαλούν οι αποκαλύψεις για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε οικονομικά ευκατάστατους πολίτες.

Ο Σπύρος Μαρτίκας, ένα από τα θύματα του γνωστού επιχειρηματία που κατηγορείται ότι παγίδευε ιδιώτες, αποκάλυψε πως και ο Παντελής Παντελίδης έχασε 250.000 ευρώ από τον ίδιο άνθρωπο το βράδυ που έχασε τη ζωή του στο θανατηφόρο τροχαίο.

«Του έστησε τραπέζι και έχασε 250.000 – Έτσι πήγε και πέθανε ο Παντελίδης»

«Ο κύριος δεν είναι καινούριος είναι ο νούμερο ένα για παράνομα στημένα παιχνίδια τζόγου σε βίλες στην Αθήνα. Νοίκιαζε βίλες για να μην έχει λέσχες και δίνει στόχο. Είχε μπράβους έξω από τις βίλες και μέσα παίζονταν πολλά παράνομα παιχνίδια. Ο ίδιος τα καυχιέται παντού. Καυχιόταν σε κορίτσια που δούλευαν τότε στο κατάστημά του γιατί είχε ένα “δείτε πως ιδρώνει ο Παντελής Παντελίδης” την βραδιά που πέθανε. Θρήνησε όλη η Ελλάδα ένα νέο ταλέντο εξαιτίας αυτού του εγκληματία. Πιστεύω στην Δικαιοσύνη, δεν θα μείνει τίποτα κρυφό. Ας με σκοτώσουν σήμερα το βράδυ. Νιώθω ικανοποιημένος και έχω ήσυχη τη συνείδησή μου», κατήγγειλε ο φαρμακοποιός στο livenews.

«Αυτός που συνελήφθη έστηνε λέσχες με παράνομα παιχνίδια τζόγου και ήταν το τραπέζι στημένο με δικούς του για να φάνε από τον Παντελή Παντελίδη ό,τι λεφτά είχε. Στημένο παιχνίδι τζόγου. Και έφυγε, ήπιε, αγχώθηκε, ίδρωσε και πέθανε. Οι πληροφορίες μου λένε πως ήταν γύρω στις 250.000 ευρώ», πρόσθεσε.

«Να γελάει, να βγάζει φωτογραφίες και να δείχνει την επόμενη ημέρα στα κορίτσια στο μαγαζί “δείτε πώς ιδρώνει ο Παντελίδης;”. Να έχει πεθάνει και ο άλλος να καυχιέται, να μου λένε τα κορίτσια πώς τα περιέγραφε ο ίδιος και να μην πιστεύω τι ακούω», ανέφερε.

«Είπα στη ΓΑΔΑ ξεσκονίστε το κινητό του θα βρείτε εγκλήματα», είπε μεταξύ άλλων ο Σπύρος Μαρτίκας.

«Με απείλησαν για τη ζωή μου»

Ο γνωστός φαρμακοποιός μίλησε και στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο».

Φανερά οργισμένος, τόνισε πως θέλει να ενθαρρύνει όποιον έχει πέσει θύμα του συγκεκριμένου επιχειρηματία να μιλήσει ανοιχτά και να μην φοβάται.

Όπως είπε, ο ίδιος έχει δεχτεί ακόμα και απειλές για τη ζωή του, ωστόσο δεν σκοπεύει να κάνει πίσω.

«Είναι μεγάλη ιστορία, παρακινώ τα θύματα να μου στείλουν προσωπικό μήνυμα και να μη τους φοβούνται. Θέλουμε να ξεβρωμίσει ο τόπος. Εγκληματίες ηρεμήστε, δεν σας χωράει ο Κορυδαλλός. Είναι όλο ανατριχιαστικό! Με απείλησαν για τη ζωή μου. Δεν φοβάμαι τίποτα, ας με σκοτώσουν σήμερα το βράδυ, γιατί θα ξέρουμε ποιοι το έκαναν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τι λέει ο συνήγορος υπεράσπισης του επιχειρηματία

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», ο συνήγορος υπεράσπισης του επιχειρηματία, Δημήτρης Χριστόπουλος, δήλωσε: «Ο εντολέας μου είναι ένας εκ των συλληφθέντων. Ο ίδιος μου έχει πει επανειλημμένα ότι δεν έχει καμία σχέση που του καταμαρτυρούνται. Ότι θα προβεί σε περαιτέρω αποκαλύψεις για να βγει η αλήθεια. Τον άνθρωπο τον γνωρίζω και εάν έχει προσωπική σχέση δεν έχει σημασία».

»Επειδή είναι λίγο συγχυσμένο αυτό που λέει ο κ. Μαρτίκας, θα κινηθώ αντίστοιχα. Ανεξάρτητα από το άγχος και την αγωνία που έχει ο καθένας, επειδή μας δίνεται ένα βήμα να φτάνουμε στο σημείο να εκβιάζουμε ανθρώπους που εκτελούν το λειτούργημά τους είναι κατάντια. Δεν γνωρίζω εάν ήταν φίλοι με τον Παντελή Παντελίδη. Έχει αναφέρει το όνομα του συγχωρεμένου ο εντολέας μου».

Η πρώτη αντίδραση της οικογένειας Παντελίδη

«Επικοινωνήσαμε με την οικογένεια του Παντελή Παντελίδη. Δεν θέλησαν να απαντήσουν δημόσια για αυτό που συνέβη. Δεν γνωρίζουν αυτές τις καταγγελίες επίσημα, να ενημερωθούν και να δουν πώς θα το διαχειριστούν», είπε η παρουσιάστρια της εκπομπής Ελένη Τσολάκη.

Ο θάνατος του Παντελή Παντελίδη

Ο Παντελής Παντελίδης σκοτώθηκε τα ξημερώματα της 18ης Φεβρουαρίου 2016 σε τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος της περιοχής Ελληνικού. Ο θάνατός του συγκλόνισε τη χώρα και άφησε πίσω του μια σειρά από ερωτήματα, αναλύσεις και αντιπαραθέσεις για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Στο τελικό πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναφέρθηκε ότι ο τραγουδιστής είχε καταναλώσει σημαντική ποσότητα αλκοόλ.

