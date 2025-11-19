Καιρός: Βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο και Αιτωλοακαρνανία την Τετάρτη – Σκόνη και μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Επιμένει η κακοκαιρία στα δυτικά και την Τετάρτη, με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως στην περιοχή της Κέρκυρας και των Παξών), την Ήπειρο και στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας.



Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στα νησιά του βορείου Ιονίου (κυρίως στην περιοχή Κέρκυρας και Παξών), την Ήπειρο και τα βόρεια και δυτικά τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πιθανότητα για ασθενείς βροχές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη 7 και στο βόρειο Αιγαίο τις πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στα υπόλοιπα τμήματα τους 21 με 23 και στα νότια τοπικά τους 24 βαθμούς Κελσίου.





Μακεδονία, Θράκη



Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Νοτίων διευθύνσεων 4 με 5 στα ανατολικά 6 τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από αργά το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος



Καιρός: Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες οι οποίες στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών), την Ήπειρο και τα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Στη δυτική Πελοπόννησο προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και τις μεσημεριανές ώρες πιθανώς στα βόρεια τμήματα μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος



Καιρός: Στη Θεσσαλία νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα ανατολικά έως 6 και στην Εύβοια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



Κυκλάδες, Κρήτη



Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές.

Ανεμοι:Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.



Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα



Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις στα βόρεια 6 με 7 και στα νότια 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.



Αττική



Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου.



Θεσσαλονίκη



Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση της Πέμπτης 20-11

Στα δυτικά, τα βόρεια και στο ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο, στο νότιο Ιόνιο και προς το βράδυ στα νησιά του βορείου Ιονίου και στην Ηπειρο.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες τις πρωινές ώρες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός της Πρασκευής 21-11

Στα δυτικά και τα βόρεια βροχές και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές κυρίως στο Ανατολικό Αιγαίο με τοπικές βροχές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, στα δυτικά 6 με 7, στα ανατολικά 5 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο από το μεσημέρι 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και τα νότια.

Πρόγνωση για το Σάββατο 22-11

Στα δυτικά, τα βόρεια και στο ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στο βόρειο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Ιόνιο και το νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

