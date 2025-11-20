Νέος Κόσμος: Το καρτέρι και ο καβγάς που οδήγησαν στον θάνατο τον 58χρονο – Προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί έλαβε ο 29χρονος  

Ποινική δίωξη για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ασκήθηκε στον 29χρονο ο οποίος ομολόγησε ότι ξυλοκόπησε τον 58χρονο στην περιοχή του Νέου Κόσμου.

Ο δράστης ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες.

Οι γροθιές που δέχτηκε ο 58χρονος φαίνονται στο βίντεο – ντοκουμέντο. Ο 58χρονος λίγο νωρίτερα είχε χάσει τον έλεγχο του οχήματος πέφτοντας σε σταθμευμένο Ι. Χ. ενώ σε απόσταση αναπνοής βρισκόταν ο 29χρονος αναβάτης μηχανής, ο οποίος πλησίασε το όχημα και από το ανοιχτό παράθυρο άρχισε να χτυπά με γροθιές το κεφάλι του θύματος στο τζάμι αφήνοντας τον νεκρό.

Ήταν σε κατάσταση αμόκ, όπως περιέγραψαν δύο άλλοι αναβάτες που παρακολούθησαν την καταδίωξη αλλά και ο γιατρός που ΄εδωσε τις πρώτες βοήθειες και κάλεσε το ΕΚΑΒ. ‘Ολα έγιναν μέσα 40 δευτερόλεπτα.

Βαρύ παρελθόν με άλλες επιθέσεις

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο θάνατος του 58χρονου οφείλεται σε ανακοπή που υπέστη, ωστόσο η σορός του φέρει κακώσεις τόσο τον αυχένα όσο και στο πρόσωπο.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που 29χρονος δράστης χάνει τον έλεγχο, καθώς στο παρελθόν έχει συλληφθεί τρεις φορές για εμπλοκή του σε βίαια περιστατικά.

Συγκεκριμένα, το 2022 είχε συλληφθεί στο κέντρο της Αθήνας καθώς είχε επιτεθεί σε βάρος δύο δημοτικών υπαλλήλων τους οποίους είχε γρονθοκοπήσει, απειλώντας τους με χυδαίες εκφράσεις.

Ένα χρόνο αργότερα, δουλεύοντας για μια μεταφορική εταιρεία στην οδό Πειραιώς, είχε γρονθοκοπήσει δύο άτομα, καθώς είχαν διαφωνήσει για το αντίτιμο το οποίο έπρεπε να καταβάλουν, ενώ είχε υποστηρίξει ότι είχε δεχθεί απειλή με πιστόλι.

Τελευταία φορά που συνελήφθη ήταν ακριβώς πριν από ένα μήνα στο Νέο Κόσμο καθώς πάλι είχε εμπλακεί σε άγριο καυγά ανάμεσα σε 5 άτομα.

Τι υποστηρίζει στην κατάθεσή του ο 29χρονος

Ο 29χρονος ξεκίνησε να καυγαδίζει με το θύμα στην οδό Ντελακρουά, «επειδή τον έκλεισε με το αυτοκίνητό του».

Ο δράστης στη συνέχεια κατευθύνθηκε σε γυμναστήριο της περιοχής, απέναντι ακριβώς από το σπίτι του, σε κοντινή απόσταση από το σημείο όπου έγινε η δολοφονική επίθεση.

Ωστόσο, τον είχε ακολουθήσει ο 58χρονος, και όταν ανέβηκε στο μηχανάκι τον πλησίασε με το όχημά του και κάνοντας νεύμα να πλησιάσει, βγάζει το σπρέι πιπεριού και τον ψεκάζει.

Ο 29χρονος σε κατάσταση αμόκ τον καταδιώκει και καταλήγουν στο αδιέξοδο της οδού Σουλιέ, όπου φέρεται να τον γρονθοκόπησε μέχρι θανάτου..

Διαβάστε επίσης

Αχαΐα: Γιατί έκρυψαν την αλήθεια για τον θάνατο του 4χρονου οι γονείς και οι συγγενείς του – Ελεύθερος ο 25χρονος θείος του

Κακοκαιρία: Υπερχείλισε ο ποταμός Αλιάκμονας – Καταστροφές στον Δήμο Νεστορίου

Αύξηση 65% στις αναφορές κακοποίησης παιδιών – Στοιχεία σοκ από το Χαμόγελο του Παιδιού