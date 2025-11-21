Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στο κέντρο της Αθήνας – Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν προσωρινά

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ από τις 06:00 το πρωί στο κέντρο της Αθήνας, λόγω του εορτασμού της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι ρυθμίσεις θα διαρκέσουν έως το πέρας των εκδηλώσεων, περιλαμβάνοντας απαγόρευση στάσης και στάθμευσης καθώς και προσωρινές – σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ θα ισχύσουν οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

1) Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών, την Παρασκευή 21-11-2025 και από ώρα 06.00΄ έως το πέρας των εκδηλώσεων στις παρακάτω οδούς, ως εξής:

Μητροπόλεως , σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Αιόλου , στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αδριανού και Ερμού.

, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αδριανού και Ερμού. Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αιόλου και Αθηνάς.

2) Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών, την Παρασκευή 21-11-2025 και από ώρα 11.20΄ έως το πέρας των εκδηλώσεων, στις παρακάτω οδούς και Λεωφόρους, ως εξής:

Λεωφ. Βασ. Αμαλίας , σε όλο το μήκος της.

, σε όλο το μήκος της. Λεωφ. Συγγρού , στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διον. Αεροπαγίτου.

, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διον. Αεροπαγίτου. Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Βασ. Αμαλίας.

Η ΕΛΑΣ παρακαλεί τους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στο παραπάνω οδικό δίκτυο κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

