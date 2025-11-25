Έκρηξη στη ΒΙΠΕ Πάτρας: Στο Θριάσιο Νοσοκομείο με εγκαύματα ένας εργαζόμενος

Εγκαύματα έχει υποστεί εργαζόμενος σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ Πατρών μετά από έκρηξη θερμοσίφωνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Στο σημείο επικράτησε πανικός, σύμφωνα με όσα αναφέρει το tempo24. Επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής αλλά και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Πληροφορίες αναφέρουν πώς ο θερμοσίφωνας εξερράγη στον χώρο της κουζίνας όπου βρισκόταν ο εργαζόμενος στην εταιρεία.

Πρόκειται για έναν άνδρα 35 ετών ο οποίος με πολλά εγκαύματα μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Θριάσιο Νοσοκομείο Αττικής.

Διαβάστε επίσης:

Σαλαμίνα: Βίντεο – ντοκουμέντο από τη στιγμή που 46χρονη φεύγει από το σπίτι της πεθεράς της, αφού τη δολοφόνησε – Εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος στο ΙΧ

Κακοκαιρία Adel: Οι 11 περιοχές που θα «χτυπήσει», ποιες είναι στο «κόκκινο» για πλημμύρες – SOS από τους μετεωρολόγους

Ηλικιωμένος οδηγούσε ανάποδα στην Θεσσαλονίκης – Μουδανιών: Του έκαναν σινιάλο αλλά συνέχισε