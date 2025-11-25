Έκρηξη στη ΒΙΠΕ Πάτρας: Στο Θριάσιο Νοσοκομείο με εγκαύματα ένας εργαζόμενος

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Εγκαύματα έχει υποστεί εργαζόμενος σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ Πατρών μετά από έκρηξη θερμοσίφωνα.
Σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Στο σημείο επικράτησε πανικός, σύμφωνα με όσα αναφέρει το tempo24. Επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής αλλά και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.
Πληροφορίες αναφέρουν πώς ο θερμοσίφωνας εξερράγη στον χώρο της κουζίνας όπου βρισκόταν ο εργαζόμενος στην εταιρεία.
Πρόκειται για έναν άνδρα 35 ετών ο οποίος με πολλά εγκαύματα μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Θριάσιο Νοσοκομείο Αττικής.
