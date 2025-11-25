search
ΕΛΛΑΔΑ

25.11.2025 22:30

Έκρηξη στη ΒΙΠΕ Πάτρας: Στο Θριάσιο Νοσοκομείο με εγκαύματα ένας εργαζόμενος

Εγκαύματα έχει υποστεί εργαζόμενος σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ Πατρών μετά από έκρηξη θερμοσίφωνα. 

Σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Στο σημείο επικράτησε πανικός, σύμφωνα με όσα αναφέρει το tempo24. Επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής αλλά και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Πληροφορίες αναφέρουν πώς ο θερμοσίφωνας εξερράγη στον χώρο της κουζίνας όπου βρισκόταν ο εργαζόμενος στην εταιρεία.

Πρόκειται για έναν άνδρα 35 ετών ο οποίος με πολλά εγκαύματα μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Θριάσιο Νοσοκομείο Αττικής.

