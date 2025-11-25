Σαλαμίνα: Βίντεο – ντοκουμέντο από τη στιγμή που 46χρονη φεύγει από το σπίτι της πεθεράς της, αφού τη δολοφόνησε – Εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος στο ΙΧ

Ένα βίντεο – ντοκουμέντο, όπου καταγράφεται η 46χρονη να εγκαταλείπει το σπίτι της 75χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα, λίγο αφότου την είχε σκοτώσει, έφερε στο «φως» το Mega.

Στο εν λόγω clip, το όχημα της 46χρονης καταγράφεται σε κοντινή απόσταση από το σπίτι της πεθεράς της, να κινείται με μεγάλη ταχύτητα.

Την ίδια ώρα, στο όχημα της καθ’ ομολογία δολοφόνου εντοπίστηκαν και κηλίδες αίματος, που φαίνεται πως προέρχονταν από το θύμα.

Προσευχόταν λίγο πριν ξεψυχήσει

Παρά το γεγονός ότι η 46χρονη είχε φροντίσει να στρέψει αλλού τα «μάτια» από τις κάμερες ασφαλείας στο σπίτι της 75χρονης, ώστε να μην την καταγράψουν, άφησε ωστόσο ενεργά τα μικρόφωνά τους, με αποτέλεσμα να υπάρχει ηχητική καταγραφή της στυγερής δολοφονίας, όπου ακούγονται οι απειλές της 46χρονης και οι εκκλήσεις της 75χρονης να σταματήσει να τη χτυπά.

Όπως προκύπτει από το εν λόγω ηχητικό ντοκουμέντο και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, η 75χρονη δεν είχε καταλάβει ότι το άτομο που είχε απέναντί της ήταν η νύφη της, καθώς νόμιζε ότι ήταν κάποιος άγνωστος άνδρας, ενώ λίγα λεπτά πριν ξεψυχήσει ξεκίνησε να λέει το «πάτερ ημών».

Τόσο το εν λόγω ηχητικό ντοκουμέντο, όσο και τα ίχνη αίματος που εντοπίστηκαν στο τιμόνι του αυτοκίνητου της, οδήγησαν τις Αρχές στα ίχνη της 46χρονης.

Σαλαμίνα: «Της είχα πει ότι την υποπτευόμουν» λέει η κόρη της 75χρονης

Μιλώντας στο Mega, η κόρη της 75χρονης σχολίασε χαρακτηριστικά πως «η οικογένεια μας θρηνεί δύο ανθρώπους. Έναν στο χώμα και έναν στη φυλακή», αναφερόμενη στην καθ’ ομολογίαν δολοφόνο.

Η ίδια, αποκάλυψε ότι υποψιαζόταν τη 46χρονη από την πρώτη στιγμή: «Είμαι στο ψυχιατρικό τμήμα με τον αδελφό μου. Δεν είμαστε καλά. Την υποψιαζόμασταν από την πρώτη στιγμή και πήγαμε στη ΓΑΔΑ. Παρασκευή έγινε ο φόνος, τη Δευτέρα πήγαμε στη ΓΑΔΑ για κατάθεση και εγώ και η κόρη μου».

«Την υποψιαζόμουν γενικά γιατί δεν με φώναξε νωρίς, γιατί… αυτό. Δεν έχω ακούσει κανένα ηχητικό ντοκουμέντο. Την έψαχνε όλη μέρα και δεν μου είπε τίποτα. Έπρεπε να μου πει για να πάω να δω τι κάνει η μάνα μου. Ξέρω ότι υπάρχει ηχητικό ντοκουμέντο, δεν έχω ακούσει τίποτα. Έκανε την προσευχή της, το έχω μάθει και εγώ, από άλλους το έμαθα. Όλων πήγε το μυαλό μας ότι κάτι δεν πάει καλά. Γενικά, ψαχνόμασταν. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε πώς γίνεται να υπάρχει μία τόσο στυγερή δολοφονία για χρήματα μόνο. Δεν υπάρχει λογική. Αυτό το κορίτσι για κάποια χρόνια ήταν μέλος της οικογένειάς μας. Να το βρει, αυτό που είναι να βρει στην ψυχή της, από τον Θεό και από τη Δικαιοσύνη. Απέναντί μου δεν ήτανε πολύ οκ γιατί εγώ της είχα πει ότι την υποπτευόμουν», πρόσθεσε.

