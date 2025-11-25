Δολοφονία στη Σαλαμίνα: Η 46χρονη σκότωσε την πεθερά της γιατί νόμιζε πως την αναγνώρισε

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις που έρχονται στο «φως» για την άγρια δολοφονία 75χρονης στη Σαλαμίνα από τη 46χρονη νύφη της.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 46χρονη, υποψήφια βουλευτής της Χρυσής Αυγής παλιότερα στη Θεσσαλονίκη, ήταν εθισμένη στον τζόγο.

Μετά το σύμφωνο συμβίωσης που υπέγραψε η 46χρονη με τον γιο της 75χρονης, η ηλικιωμένη τους έδωσε 10.000 ευρώ από τις οικονομίες της για να της τα φυλάνε εκείνοι.

Ωστόσο, το ποσό αυτό κάποια στιγμή χάθηκε, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι η καθ’ ομολογία δολοφόνος, το έχασε στον τζόγο.

Τελικά, ο γιος της ηλικιωμένης συγκέντρωσε 8.000 ευρώ για να τα επιστρέψει στη μητέρα του και έμεναν άλλα 2.000 ευρώ, που μάζευε σταδιακά.

Η 46χρονη, ωστόσο, για να καλύψει και νέα απώλεια των χρημάτων, που επίσης έπαιξε στον τζόγο, αποφάσισε να στήσει τη ληστεία.

Στις 31 Οκτωβρίου πήγε στο σπίτι της πεθεράς της, αφού προηγουμένως είχε στρέψει τα «μάτια» των καμερών ασφαλείας σε άλλα σημεία, πάρκαρε το αυτοκίνητό της σε ένα στενό, κατέβηκε από την πλευρά του βουνού, έσπασε το παράθυρο και με καλυμμένο το πρόσωπό της μπήκε στο σπίτι.

Παρά το γεγονός ότι έστρεψε αλλού τις κάμερες ώστε να μην την καταγράψουν, η 46χρονη, ωστόσο, άφησε ενεργά τα μικρόφωνά τους, με αποτέλεσμα να υπάρχει ηχητική καταγραφή της στυγερής δολοφονίας, όπου ακούγονται οι απειλές της 46χρονης και οι εκκλήσεις της 75χρονης να σταματήσει να τη χτυπά.

Εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος στο αυτοκίνητο της 46χρονης

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η 46χρονη κάποια στιγμή φοβήθηκε ότι η πεθερά της την αναγνώρισε και τότε τη χτύπησε με ένα μπουκάλι στο πρόσωπο και το κεφάλι και στη συνέχεια με ένα μαχαίρι στο κεφάλι, στο λαιμό και τα πλευρά, προκαλώντας το θάνατο της 75χρονης, η οποία αντιμετώπιζε και κινητικά προβλήματα.

Μετά τη δολοφονία, η 46χρονη μπήκε στο αυτοκίνητό της και έφυγε από το σημείο, ενώ στη συνέχεια, πήγε στο σπίτι της και έβαλε τα ματωμένα ρούχα της, τα γάντια που φορούσε και την κουκούλα, σε μία σακούλα και την πέταξε στα σκουπίδια.

Από τις έρευνες των Αρχών, διαπιστώθηκε πως η 46χρονη ήταν η μόνη που έφυγε από την περιοχή εκείνη την ώρα. Παράλληλα, στο αυτοκίνητό της εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος που δεν ανήκε στην ίδια, ενώ αναμένεται και η τυπική διασταύρωση από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για την ταυτοποίηση του ευρήματος με το θύμα.

Την ίδια ώρα, η 46χρονη ισχυρίζεται ότι δεν πήρε τα χρήματα που έλειπαν από το σπίτι της ηλικιωμένης. Ωστόσο, στο σπίτι της βρέθηκαν τα κοσμήματα της ηλικιωμένης, ενώ από την οικία της 75χρονης έλειπαν και τα 8.000 ευρώ που της είχε επιστρέψει το ζευγάρι, με την αστυνομία να εκτιμά πως η 46χρονη πήρε τα χρήματα και τα έπαιξε και αυτά στον τζόγο.

Διαβάστε επίσης:

Λουτράκι: Κατά των εμβολίων και των νέων ταυτοτήτων η δασκάλα που κατήγγειλε τον 6χρονο για θωπεία – «Θεωρεί ότι έχουν το 666», λέει ο πατέρας της

Διασωληνωμένος 12χρονος στο Παίδων – Mετά από σοβαρά εγκαύματα στο τζάκι του σπιτιού του

Επεισόδιο μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστίνιων στην Κρήτη: 10 προσαγωγές