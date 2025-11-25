Διασωληνωμένος 12χρονος στο Παίδων – Mετά από σοβαρά εγκαύματα στο τζάκι του σπιτιού του

Σε κρίσιμη κατάσταση μεταφέρθηκε διασωληνωμένο από το Νοσοκομείο Καρδίτσας στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» ένα 12χρονο αγόρι, το οποίο υπέστη σοβαρά εγκαύματα έπειτα από ατύχημα στο σπίτι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του karditsapress.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στον Παλαμά Καρδίτσας, τη στιγμή που επιχειρούσαν να ανάψουν το τζάκι. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προκλήθηκε ανάφλεξη, με αποτέλεσμα το παιδί να τραυματιστεί.

Το αγόρι διακομίστηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, όπου οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διασωλήνωσή του και την άμεση μεταφορά του σε εξειδικευμένη μονάδα στην Αθήνα λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής.

