Ηράκλειο: Τραγέλαφος! Μαθητές δημοτικού θα κάνουν μάθημα σε… γκαρσονιέρα, λόγω έλλειψης χώρου

Αδιανόητο περιστατικό στο Ηράκλειο όπου παιδιά δημοτικού από την επόμενη εβδομάδα θα «μετακομίσουν» από το σχολείο τους σε… γκαρσονιέρα για να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, η διεύθυνση του δημοτικού σχολείου ανακοίνωσε σήμερα στους γονείς των παιδιών της β’ τάξης πως εξαιτίας έλλειψης χώρου οι μαθητές θα μεταφερθούν σε γκαρσονιέρα που βρίσκεται στην περιοχή για να κάνουν το μάθημά τους.

Μάλιστα, τα παιδιά 7 και 8 ετών θα περπατάνε από το σχολείο προς τη γκαρσονιέρα σαν γκρουπάκι μαζί με τη δασκάλα τους και την ώρα του διαλείμματος θα επιστρέφουν στο σχολείο για να παίξουν μαζί με τους άλλους μαθητές.

Οργή και αγανάκτηση

Η ανακοίνωση αυτή, όπως είναι φυσικό, προκάλεσε την οργή και την αγανάκτηση των γονέων που δεν μπορούν να καταλάβουν πώς οι αρμόδιοι έλαβαν μία τέτοια απόφαση.

«Είναι δυνατόν εν έτει 2025 να μην μπορούν να βρουν λύση στα κτιριακά προβλήματα» αναφέρουν μιλώντας στο patris ενώ παράλληλα αντιδρούν για τις συνθήκες εκπαίδευσης των παιδιών τους.

«Πώς θα κάνουν μάθημα σε μία γκαρσονιέρα, πώς θα μεταφέρονται από την γκαρσονιέρα στο σχολείο… Υπάρχει ασφάλεια σε όλο αυτό», αναρωτιούνται τονίζοντας πως «θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως τάξη η αίθουσα διδασκόντων που χρησιμοποιείται λίγες ώρες τη μέρα από τους δασκάλους».

