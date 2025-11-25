Επεισόδιο μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστίνιων στην Κρήτη: 10 προσαγωγές

Περιορισμένης έντασης επεισόδιο σημειώθηκε μεταξύ Ισραηλινών τουριστών και Παλαιστινίων σημειώθηκε στην Κρήτη, με την Αστυνομία να προχωρά σε προσαγωγές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti, Ισραηλινοί τουρίστες, οι οποίοι έφτασαν στο νησί με κρουαζιερόπλοιο και ήρθαν σε λεκτική αντιπαράθεση με μικρή ομάδα Παλαιστινίων, οι οποίοι φώναζαν συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης. Η ένταση κλιμακώθηκε στιγμιαία, με τους εμπλεκόμενους να ανταλλάσσουν σπρωξίματα και να φωνάζουν.

Προσήχθησαν 10 άτομα, ανάμεσα τους και Έλληνες.

