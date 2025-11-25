Δολοφονία στη Σαλαμίνα: Εθισμένη στον τζόγο η νύφη του θύματος, την σκότωσε για τα λεφτά – Η σχέση της με την ακροδεξιά

Φανατική τζογαδόρος φαίνεται πως είναι η 46χρονη που φέρεται να ομολόγησε την δολοφονία της πεθεράς της στη Σαλαμίνα.

Η αναπάντεχη εξέλιξη της υπόθεσης, που αρχικά φαινόταν σαν μια απλή ληστεία που εξελίχθηκε σε φόνο, ανέτρεψε τα πάντα, με την νύφη του θύματος να είχε ως κίνητρο να της πάρει χρήματα.

Η δράστις προσήχθη χθες για την υπόθεση και στο τμήμα ομολόγησε τις πράξεις της. Το θύμα, είχε περίπου 10.000 ευρώ και τα είχε δώσει στον γιο της να τα φυλάει. Ωστόσο, η νύφη της φαίνεται πως τα πήρε και τα έπαιξε στον τζόγο, ενώ υποστήριξε ότι πρέπει να έγινε διάρρηξη και να πήραν τα λεφτά. Βρήκε 8.000 ευρώ και της τα επέστρεψε, ενώ άλλα 1.000 ευρώ περίπου βρήκε και ο γιος του θύματος, καλύπτοντας έτσι την «τρύπα».

Αυτό το χιλιάρικο όμως, η σύζυγός του το πήρε και το έπαιξε στον τζόγο… Μην έχοντας εισοδήματα, φαίνεται πως αποφάσισε να στήσει το σκηνικό της ληστείας. Κατά πληροφορίες, έβαλε full face μάσκα, άλλαξε θέσεις σε κάμερες για να μην καταγράψουν τις κινήσεις της και μπήκε στο σπίτι για να αρπάξει τα λεφτά από την πεθερά της, μαζί με κοσμήματα και ότι άλλο πολύτιμο είχε.

Ωστόσο, φέρεται να είπε πως συνειδητοποίησε ότι η πεθερά της την κατάλαβε και τότε άρχισε να την χτυπάει στο κεφάλι και τελικά την μαχαίρωσε και την σκότωσε.

Τζογαδόρος και φανατική χρυσαυγίτισσα

Η 46χρονη φαίνεται πως είχε δύο πάθη: τον τζόγο και την… Χρυσή Αυγή. Δεν είναι τυχαίο πως οι αναρτήσεις στο προφίλ της είναι γεμάτες από την αγαπημένη της ομάδα, τον Ολυμπιακό και τον… Μιχαλολιάκο.

Η τελευταία της ανάρτηση μάλιστα ήταν στις 12 Σεπτεμβρίου, ημέρα που ο Μιχαλολιάκος αφέθηκε ελεύθερος, γράφοντας «καλή λευτεριά αρχηγέ»…

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξιχνιάστηκε υπόθεση ανθρωποκτονίας 75χρονης ημεδαπής που τελέστηκε πρώτες πρωινές ώρες της 31ης Οκτωβρίου 2025 στη Σαλαμίνα.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 46χρονης ημεδαπής, για ανθρωποκτονία με δόλο, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και την ενδοοικογενειακή βία.

Ειδικότερα, ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, απογευματινές ώρες της 31-10-2025 η 75χρονη βρέθηκε νεκρή από συγγενικά της πρόσωπα, εντός μονοκατοικίας όπου διέμενε μόνη της στη Σαλαμίνα.

Κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε στον τόπο του εγκλήματος διαπιστώθηκε ότι η σορός της 75χρονης έφερε βαριές κακώσεις και εκτεταμένα θλαστικά τραύματα στο τριχωτό του κεφαλιού της, στον τράχηλο και στο θώρακα.

Από τη νεκροψία – νεκροτομή στη σορό της θανούσας διαπιστώθηκαν βαριές κακώσεις κεφαλής, τραχήλου και θώρακα από θλων και νύσσον και τέμνον όργανο.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, πρώτες πρωινές ώρες της 31-10-2025 η κατηγορούμενη κατευθύνθηκε προς την οικία της 75χρονης και, αφού παραβίασε παράθυρο της οικίας της, την τραυμάτισε θανάσιμα, ενώ τόσο για την προσέγγιση όσο και τη διαφυγή της από τον τόπο του εγκλήματος χρησιμοποίησε αυτοκίνητο.

Στο πλαίσιο των ερευνών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας η κατηγορούμενη εντοπίστηκε στην οικία της και προσήχθη στην έδρα της ανωτέρω Υπηρεσίας.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

