ΤΡΙΤΗ 25.11.2025 22:14
25.11.2025 20:37

Ηλικιωμένος οδηγούσε ανάποδα στην Θεσσαλονίκης – Μουδανιών: Του έκαναν σινιάλο αλλά συνέχισε

25.11.2025 20:37
odigos

Εμβρόντητοι έμειναν οδηγοί στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, όταν εντόπισαν οδηγό να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. 

Του έκαναν σινιάλο με τα φώτα, ωστόσο ο ηλικιωμένος οδηγός συνέχισε απτόητος την πορεία του, αναπτύσσοντας μάλιστα ταχύτητα στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας.

Το περιστατικό συνέβη την Κυριακή (23/11), με οδηγούς να ειδοποιούν την αστυνομία.

