Ηλικιωμένος οδηγούσε ανάποδα στην Θεσσαλονίκης – Μουδανιών: Του έκαναν σινιάλο αλλά συνέχισε

Εμβρόντητοι έμειναν οδηγοί στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, όταν εντόπισαν οδηγό να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.
Του έκαναν σινιάλο με τα φώτα, ωστόσο ο ηλικιωμένος οδηγός συνέχισε απτόητος την πορεία του, αναπτύσσοντας μάλιστα ταχύτητα στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας.
Το περιστατικό συνέβη την Κυριακή (23/11), με οδηγούς να ειδοποιούν την αστυνομία.
