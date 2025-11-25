Ηλικιωμένος οδηγούσε ανάποδα στην Θεσσαλονίκης – Μουδανιών: Του έκαναν σινιάλο αλλά συνέχισε

Εμβρόντητοι έμειναν οδηγοί στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, όταν εντόπισαν οδηγό να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Του έκαναν σινιάλο με τα φώτα, ωστόσο ο ηλικιωμένος οδηγός συνέχισε απτόητος την πορεία του, αναπτύσσοντας μάλιστα ταχύτητα στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας.

Το περιστατικό συνέβη την Κυριακή (23/11), με οδηγούς να ειδοποιούν την αστυνομία.

