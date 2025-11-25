Συναγερμός για φωτιά σε εργοστάσιο στο Ηράκλειο – Σε εξέλιξη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης (25/11) στην Επισκοπή Ηρακλείου, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο όπου λειτουργεί αποθήκη τροφίμων.

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, ενώ για την ενίσχυση της προσπάθειας κατάσβεσης μεταβαίνουν δυνάμεις και από τον Άγιο Νικόλαο. Παράλληλα, προς την Επισκοπή κατευθύνεται και υδροφόρα του Δήμου Χερσονήσου.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για εκτεταμένες φθορές στην αποθήκη.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

