Αγωνία για τον τραυματισμό του Γιάννη Αντετοκούνμπο – «Δε φαίνεται καλό»

Τα αποτελέσματα της μαγνητικής αναμένεται να δείξουν την έκταση του τραυματισμού του Γιάννη Αντετοκούνμπο, που αποχώρησε λίγο πριν το ημίχρονο του αγώνα των Μπακς με τους Καβαλίερς.

Ο Greek Freak τραυματίστηκε στον προσαγωγό και αναγκάστηκε να αποχωρήσει, με τον προπονητή των Μπακς, Ντοκ Ρίβερς, να δηλώνει: «Δεν φαίνεται καλό, μόνο αυτό μπορώ να πω. Θα πούμε περισσότερα αύριο» συμπληρώνοντας ότι ο Γιάννης «είχε κάποιες ενοχλήσεις στην πρώτη περίοδο, τον ρώτησα και μου είπε πως είναι εντάξει. Μετά έπιασε ξανά εκείνο το σημείο και επανέλαβε πως ήταν καλά. Την τρίτη φορά ένιωσε πόνο, αλλά θεωρώ πως το πρόβλημα είχε αρχίσει νωρίτερα».

Μέχρι να αποχωρήσει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε στατιστικά 14 πόντους με 2/3 βολές και 6/10 δίποντα, καθώς επίσης 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 4 λάθη σε 13 λεπτά.

Ο Greek Freak έχει κάνει εντυπωσιακή και φέτος την παρουσία του και σ’ αυτον οφείλεται ο θετικός απολογισμός με 8-7 που έχουν οι Μπακς μέχρι τώρα.

Μάλιστα, έχει γράψει, μέχρι τώρα, κατά μέσο όρο 31,2 πόντους σε κάθε αγώνα, 10,8 ριμπάουντ και 6,8 ασίστ.

