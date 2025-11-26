search
ΤΕΤΑΡΤΗ 26.11.2025 11:41
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.11.2025 09:39

Εκτεταμένο μπλακ άουτ στη Λάρισα – Χωρίς ρεύμα η μισή πόλη

26.11.2025 09:39
reuma-new

Εκτεταμένο μπλακ άουτ έχει σημειωθεί από νωρίς το πρωί της Τετάρτης (26/11) στη Λάρισα, με τη μισή πόλη να έχει μείνει χωρίς ρεύμα δίχως προειδοποίηση.

Μεταξύ των περιοχών χωρίς ρεύμα, είναι τμήματα του κέντρου της πόλης (συνοικία Αγίου Αθανασίου), όπως και περιφερειακές συνοικίες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αιτία είναι βλάβη στον υποσταθμό της Φιλιππούπολης λίγο πριν τις 07:00 το πρωί.

Οι κλήσεις στην Πυροσβεστική για απεγκλωβισμούς και άλλα προβλήματα είναι αρκετές.

Διαβάστε επίσης:

Επιφυλακτικοί οι αγρότες για τις πληρωμές παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες – «Ταφόπλακα» για την παραγωγή το σχέδιο της ΕΕ

Καρδίτσα: Στη ΜΕΘ του Παίδων με εκτεταμένα εγκαύματα 12χρονος που έριξε οινόπνευμα σε τζάκι (video)

Συναγερμός για τον «δράκο» του Αλίμου – «Χτύπησε» και στον Πειραιά, τουλάχιστον τρεις καταγγελίες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xeirovomvida myanmar – new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρόδο: Ένας νεκρός στρατιώτης – Ακρωτηριάστηκε δεύτερος από αμυντική χειροβομβίδα

ELEFTHERSO TYPOS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για το δημογραφικό: «Πολιτική μας απόφαση είναι η στήριξη των οικογενειών»

antonaros34
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έχει και ο Αντώναρος έτοιμο βιβλίο, αλλά… «δεν θέλω να προκαλέσω (για την ώρα) εγκεφαλικά»

PASOK_HSAP
ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΑΣΥ: Εργατικό δυστύχημα στον Πειραιά – Έκτακτη στάση εργασίας από τις 12 ως τις 18:00

THAILAND_plimmires1
ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: Στους 33 οι νεκροί από τις πλημμύρες – Εικόνες βιβλικής καταστροφής (photos/videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nayagio zakynthos
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ανατροπή στο Ναυάγιο της Ζακύνθου - Οι κληρονόμοι του «Παναγιώτη» ξαναχτυπούν μετά την αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου!

ai-tragoudistis-new
LIFESTYLE

Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα - «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα» (Video)

semertzidou – lazaridis 0 mpakogianni – new
ΚΑΛΧΑΣ

Εκδοτικό γεγονός το βιβλίο Τσίπρα και πώς το «διαβάζει» το Μαξίμου, η… «Φερράρι» στην εξεταστική, ο Χρύσανθος μαζεύει υπογραφές, η Ντόρα κάνει την… Κινέζα   

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αυξήσεις στις συντάξεις 2026: Λίγα ευρώ παραπάνω, καμία πραγματική ανάσα»

spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 26.11.2025 11:34
xeirovomvida myanmar – new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρόδο: Ένας νεκρός στρατιώτης – Ακρωτηριάστηκε δεύτερος από αμυντική χειροβομβίδα

ELEFTHERSO TYPOS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για το δημογραφικό: «Πολιτική μας απόφαση είναι η στήριξη των οικογενειών»

antonaros34
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έχει και ο Αντώναρος έτοιμο βιβλίο, αλλά… «δεν θέλω να προκαλέσω (για την ώρα) εγκεφαλικά»

1 / 3