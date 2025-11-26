Εκτεταμένο μπλακ άουτ στη Λάρισα – Χωρίς ρεύμα η μισή πόλη

Εκτεταμένο μπλακ άουτ έχει σημειωθεί από νωρίς το πρωί της Τετάρτης (26/11) στη Λάρισα, με τη μισή πόλη να έχει μείνει χωρίς ρεύμα δίχως προειδοποίηση.

Μεταξύ των περιοχών χωρίς ρεύμα, είναι τμήματα του κέντρου της πόλης (συνοικία Αγίου Αθανασίου), όπως και περιφερειακές συνοικίες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αιτία είναι βλάβη στον υποσταθμό της Φιλιππούπολης λίγο πριν τις 07:00 το πρωί.

Οι κλήσεις στην Πυροσβεστική για απεγκλωβισμούς και άλλα προβλήματα είναι αρκετές.

Διαβάστε επίσης:

Επιφυλακτικοί οι αγρότες για τις πληρωμές παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες – «Ταφόπλακα» για την παραγωγή το σχέδιο της ΕΕ

Καρδίτσα: Στη ΜΕΘ του Παίδων με εκτεταμένα εγκαύματα 12χρονος που έριξε οινόπνευμα σε τζάκι (video)

Συναγερμός για τον «δράκο» του Αλίμου – «Χτύπησε» και στον Πειραιά, τουλάχιστον τρεις καταγγελίες