Συναγερμός για τον «δράκο» του Αλίμου – «Χτύπησε» και στον Πειραιά, τουλάχιστον τρεις καταγγελίες

Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει η υπόθεση με τον «δράκο» που επιτίθεται σε γυναίκες στον Άλιμο, καθώς σύμφωνα με καταγγελίες επιτέθηκε και σε γυναίκες στον Πειραιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα περιστατικά που έχουν καταγγελθεί είναι τουλάχιστον τρία.

Μια εκ των καταγγελλουσών φέρεται να περπατούσε στην οδό Χατζηκυριάκου πηγαίνοντας στη δουλειά της και στη συμβολή με την οδό Σπύρου Τρικούπη ένιωσε πως κάποιος την ακολουθούσε.

Η γυναίκα γύρισε και είδε τον άγνωστο άντρα, ο οποίος την θώπευσε.

Σύμφωνα με την μαρτυρία της, πρόκειται για ένα μελαμψό άνδρα, με έντονα χαρακτηριστικά προσώπου, με μαύρα μαλλιά και μάτια, με ύψος 1,65-1,70.

Οι Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν πρόκειται για τον «δράκο» του Αλίμου, με τις έρευνες να συνεχίζονται.

