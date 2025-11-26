search
26.11.2025 08:09

Συναγερμός για τον «δράκο» του Αλίμου – «Χτύπησε» και στον Πειραιά, τουλάχιστον τρεις καταγγελίες

26.11.2025 08:09
Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει η υπόθεση με τον «δράκο» που επιτίθεται σε γυναίκες στον Άλιμο, καθώς σύμφωνα με καταγγελίες επιτέθηκε και σε γυναίκες στον Πειραιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα περιστατικά που έχουν καταγγελθεί είναι τουλάχιστον τρία.

Μια εκ των καταγγελλουσών φέρεται να περπατούσε στην οδό Χατζηκυριάκου πηγαίνοντας στη δουλειά της και στη συμβολή με την οδό Σπύρου Τρικούπη ένιωσε πως κάποιος την ακολουθούσε.

Η γυναίκα γύρισε και είδε τον άγνωστο άντρα, ο οποίος την θώπευσε.

Σύμφωνα με την μαρτυρία της, πρόκειται για ένα μελαμψό άνδρα, με έντονα χαρακτηριστικά προσώπου, με μαύρα μαλλιά και μάτια, με ύψος 1,65-1,70.

Οι Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν πρόκειται για τον «δράκο» του Αλίμου, με τις έρευνες να συνεχίζονται.

Λουτράκι: Κατά των εμβολίων και των νέων ταυτοτήτων η δασκάλα που κατήγγειλε τον 6χρονο για θωπεία – «Θεωρεί ότι έχουν το 666», λέει ο πατέρας της

Διασωληνωμένος 12χρονος στο Παίδων – Mετά από σοβαρά εγκαύματα στο τζάκι του σπιτιού του

Επεισόδιο μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστίνιων στην Κρήτη: 10 προσαγωγές

