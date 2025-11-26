search
26.11.2025 08:37

Καρδίτσα: Στη ΜΕΘ του Παίδων με εκτεταμένα εγκαύματα 12χρονος που έριξε οινόπνευμα σε τζάκι (video)

26.11.2025 08:37
nosokomeio_paidon_new
φωτογραφία αρχείου

Ώρες τεράστιας αγωνίας ζει η οικογένεια ενός 12χρονου, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», μετά από εγκαύματα που υπέστη από τζάκι.

Το παιδάκι έφτασε στο νοσοκομείο αργά το βράδυ της Τρίτης το 12χρονο αγόρι από την Καρδίτσα,

Το αγοράκι είναι σε σοβαρή κατάσταση, καθώς φέρει εκτεταμένα εγκαύματα σε πρόσωπο και σώμα σε ποσοστό 80%.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον Παλαμά Καρδίτσας, το μεσημέρι της Τρίτης, όπου το 12χρονο αγόρι ήταν μόνο του με την αδελφή του στο σπίτι και προσπάθησαν να ανάψουν το τζάκι.

Ο 12χρονος φέρεται να έπιασε ένα μπουκάλι με οινόπνευμα και κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες υπήρξε ανάφλεξη.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Καρδίτσας κι έπειτα, διασωληνωμένο διακομίστηκε στην Αθήνα.

