search
ΤΕΤΑΡΤΗ 26.11.2025 11:46
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Πηγαδάς ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΗΓΑΔΑΣ

26.11.2025 09:25

Επιφυλακτικοί οι αγρότες για τις πληρωμές παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες – «Ταφόπλακα» για την παραγωγή το σχέδιο της ΕΕ

26.11.2025 09:25
agrotes2-new

Επιφυλακτικοί παραμένουν αγρότες και κτηνοτρόφοι όσον αφορά στις πληρωμές τους, παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες ότι μέχρι την Παρασκευή (28/11), αναμένεται να προχωρήσει η καταβολή της προκαταβολής (το 70%) της βασικής ενίσχυσης, συνολικού ύψους 600 εκατ. ευρώ.

Την παραπάνω δήλωση έκανε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, ο οποίος σημείωσε ότι θα δρομολογηθεί και η καταβολή του Μέτρου 23, ύψους 180 εκατ. ευρώ, καθώς και οι εκκαθαρίσεις αγροτικών προγραμμάτων, οι οποίες εκκρεμούν.

Από την πλευρά του, ο αγροτικός κλάδος περιμένει πώς και πώς να πραγματοποιηθούν οι πληρωμές για να πάρει «βαθιά ανάσα», αφού η οικονομική του κατάσταση χειροτερεύει μέρα με τη μέρα. Βέβαια, άνθρωποι του κλάδου κρατούν σοβαρές επιφυλάξεις, αφού δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση δεσμεύεται ως προς τις πληρωμές τους.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρόεδρος του ΣΕΚ (Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας), Δημήτρης Μόσχος, μιλώντας στο topontiki.gr, καθώς όπως είπε «όντως γίνεται μια προσπάθεια να πληρωθούμε, αλλά κρατάμε μικρό καλάθι, αφού αυτά τα έχουμε ξανακούσει. Πάντως και πληρωμές να γίνουν, δεν θα είναι σωστές. Την ίδια ώρα, δεν γίνεται κουβέντα για τις παλιές οφειλές, ενώ επικρατεί αδιαφάνεια σε όλο το φάσμα των πληρωμών και των αποζημιώσεων».

Ο κ. Μόσχος μας έδωσε ένα παράδειγμα από τον νομό Καστοριάς όπου και δραστηριοποιείται, σημειώνοντας πως «ξέρω περίπτωση συναδέρφου όπου για ζημιά του 2023, αποζημιώθηκε τον Μάιο που μας πέρασε. Άλλος συνάδερφος για την ίδια ζημιά δεν αποζημιώθηκε ποτέ και δεν ξέρει και τον λόγο. Το ίδιο συμβαίνει και με τα καύσιμα».

Ταυτόχρονα, ανέφερε πως ο κόσμος είναι αποφασισμένος να το πάει μέχρι τέλους, αφού έχει φτάσει στο σημείο μηδέν. «Συμμετέχω σε κινητοποιήσεις από το 1990, αυτό που έγινε στη Νίκαια τις προάλλες δεν το έχω ξαναδεί σε κόσμο. Εκτιμώ ότι η κυβέρνηση κάτω από τον φόβο των κινητοποιήσεων μπορεί να δώσει κάποια πράγματα, αλλά το πρόβλημα είναι στο μέλλον», συμπλήρωσε.

Δίνοντας τη μεγάλη εικόνα για το τι συμβαίνει στον κλάδο, ο πρόεδρος του ΣΕΚ, υπογράμμισε ότι η αγροτική παραγωγή τελειώνει, κάτι που τα επόμενα χρόνια θα γίνει εμφανές και στις πόλεις. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του «δεν υπάρχουν πρωτοβουλίες από το υπουργείο. Για να ανακάμψουμε χρειάζεται ένα σοβαρό σχέδιο για τα επόμενα 10 ή 15 χρόνια. Τα πράγματα στο κομμάτι της κτηνοτροφίας είναι ακόμη χειρότερα».

Τέλος, αποκάλυψε ότι το τελειωτικό χτύπημα για την αγροτιά έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θέλει να κόψει την επιδότηση σε συνταξιούχους και ετεροεπαγγελματίες αγρότες.

«Αν γίνει αυτό, να ξέρετε ότι ένα 30%-35% θα φύγει από την παραγωγή την επόμενη μέρα. Μέσα από την επιδότηση πολλοί αγρότες τα βγάζουν πέρα. Πρόκειται για ανθρώπους μεγάλης ηλικίας. Το 60% των αγροτών είναι πάνω από τα 58 έτη. Πώς θα αντέξει ο κόσμος χωρίς αυτά τα χρήματα;», αναρωτήθηκε ο κ. Μόσχος.

Διαβάστε επίσης:

Διασωληνωμένος 12χρονος στο Παίδων – Mετά από σοβαρά εγκαύματα στο τζάκι του σπιτιού του

Επεισόδιο μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστίνιων στην Κρήτη: 10 προσαγωγές

Ανήκουστο! Αθλητικός σύλλογος κληρώνει δώρο … κηδεία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
DOLOFONIASALAMINA
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Προθεσμία πήρε η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της, τα λάθη που την «πρόδωσαν»

bisbikis-new
LIFESTYLE

Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο στη Φιλοθέη: «Έκανα ένα λάθος και το πλήρωσα ακριβά» (Video)

xeirovomvida myanmar – new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρόδο: Ένας νεκρός στρατιώτης – Ακρωτηριάστηκε δεύτερος από αμυντική χειροβομβίδα

ELEFTHERSO TYPOS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για το δημογραφικό: «Πολιτική μας απόφαση είναι η στήριξη των οικογενειών»

antonaros34
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έχει και ο Αντώναρος έτοιμο βιβλίο, αλλά… «δεν θέλω να προκαλέσω (για την ώρα) εγκεφαλικά»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nayagio zakynthos
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ανατροπή στο Ναυάγιο της Ζακύνθου - Οι κληρονόμοι του «Παναγιώτη» ξαναχτυπούν μετά την αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου!

ai-tragoudistis-new
LIFESTYLE

Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα - «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα» (Video)

semertzidou – lazaridis 0 mpakogianni – new
ΚΑΛΧΑΣ

Εκδοτικό γεγονός το βιβλίο Τσίπρα και πώς το «διαβάζει» το Μαξίμου, η… «Φερράρι» στην εξεταστική, ο Χρύσανθος μαζεύει υπογραφές, η Ντόρα κάνει την… Κινέζα   

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αυξήσεις στις συντάξεις 2026: Λίγα ευρώ παραπάνω, καμία πραγματική ανάσα»

spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 26.11.2025 11:46
DOLOFONIASALAMINA
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Προθεσμία πήρε η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της, τα λάθη που την «πρόδωσαν»

bisbikis-new
LIFESTYLE

Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο στη Φιλοθέη: «Έκανα ένα λάθος και το πλήρωσα ακριβά» (Video)

xeirovomvida myanmar – new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρόδο: Ένας νεκρός στρατιώτης – Ακρωτηριάστηκε δεύτερος από αμυντική χειροβομβίδα

1 / 3