Επιφυλακτικοί παραμένουν αγρότες και κτηνοτρόφοι όσον αφορά στις πληρωμές τους, παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες ότι μέχρι την Παρασκευή (28/11), αναμένεται να προχωρήσει η καταβολή της προκαταβολής (το 70%) της βασικής ενίσχυσης, συνολικού ύψους 600 εκατ. ευρώ.

Την παραπάνω δήλωση έκανε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, ο οποίος σημείωσε ότι θα δρομολογηθεί και η καταβολή του Μέτρου 23, ύψους 180 εκατ. ευρώ, καθώς και οι εκκαθαρίσεις αγροτικών προγραμμάτων, οι οποίες εκκρεμούν.

Από την πλευρά του, ο αγροτικός κλάδος περιμένει πώς και πώς να πραγματοποιηθούν οι πληρωμές για να πάρει «βαθιά ανάσα», αφού η οικονομική του κατάσταση χειροτερεύει μέρα με τη μέρα. Βέβαια, άνθρωποι του κλάδου κρατούν σοβαρές επιφυλάξεις, αφού δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση δεσμεύεται ως προς τις πληρωμές τους.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρόεδρος του ΣΕΚ (Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας), Δημήτρης Μόσχος, μιλώντας στο topontiki.gr, καθώς όπως είπε «όντως γίνεται μια προσπάθεια να πληρωθούμε, αλλά κρατάμε μικρό καλάθι, αφού αυτά τα έχουμε ξανακούσει. Πάντως και πληρωμές να γίνουν, δεν θα είναι σωστές. Την ίδια ώρα, δεν γίνεται κουβέντα για τις παλιές οφειλές, ενώ επικρατεί αδιαφάνεια σε όλο το φάσμα των πληρωμών και των αποζημιώσεων».

Ο κ. Μόσχος μας έδωσε ένα παράδειγμα από τον νομό Καστοριάς όπου και δραστηριοποιείται, σημειώνοντας πως «ξέρω περίπτωση συναδέρφου όπου για ζημιά του 2023, αποζημιώθηκε τον Μάιο που μας πέρασε. Άλλος συνάδερφος για την ίδια ζημιά δεν αποζημιώθηκε ποτέ και δεν ξέρει και τον λόγο. Το ίδιο συμβαίνει και με τα καύσιμα».

Ταυτόχρονα, ανέφερε πως ο κόσμος είναι αποφασισμένος να το πάει μέχρι τέλους, αφού έχει φτάσει στο σημείο μηδέν. «Συμμετέχω σε κινητοποιήσεις από το 1990, αυτό που έγινε στη Νίκαια τις προάλλες δεν το έχω ξαναδεί σε κόσμο. Εκτιμώ ότι η κυβέρνηση κάτω από τον φόβο των κινητοποιήσεων μπορεί να δώσει κάποια πράγματα, αλλά το πρόβλημα είναι στο μέλλον», συμπλήρωσε.

Δίνοντας τη μεγάλη εικόνα για το τι συμβαίνει στον κλάδο, ο πρόεδρος του ΣΕΚ, υπογράμμισε ότι η αγροτική παραγωγή τελειώνει, κάτι που τα επόμενα χρόνια θα γίνει εμφανές και στις πόλεις. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του «δεν υπάρχουν πρωτοβουλίες από το υπουργείο. Για να ανακάμψουμε χρειάζεται ένα σοβαρό σχέδιο για τα επόμενα 10 ή 15 χρόνια. Τα πράγματα στο κομμάτι της κτηνοτροφίας είναι ακόμη χειρότερα».

Τέλος, αποκάλυψε ότι το τελειωτικό χτύπημα για την αγροτιά έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θέλει να κόψει την επιδότηση σε συνταξιούχους και ετεροεπαγγελματίες αγρότες.

«Αν γίνει αυτό, να ξέρετε ότι ένα 30%-35% θα φύγει από την παραγωγή την επόμενη μέρα. Μέσα από την επιδότηση πολλοί αγρότες τα βγάζουν πέρα. Πρόκειται για ανθρώπους μεγάλης ηλικίας. Το 60% των αγροτών είναι πάνω από τα 58 έτη. Πώς θα αντέξει ο κόσμος χωρίς αυτά τα χρήματα;», αναρωτήθηκε ο κ. Μόσχος.

