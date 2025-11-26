search
26.11.2025 10:06

Στα δικαστήρια Πειραιά η 46χρονη που δολοφόνησε τη πεθερά της στη Σαλαμίνα

26.11.2025 10:06
Σε σοκ είναι τα μέλη της οικογένειας της 75χρονης στη Σαλαμίνα που δολοφονήθηκε από τη νύφη της.

Γύρω στις 9:30 το πρωί η 46χρονη καθ΄ομολογίαν δολοφόνος έφτασε στη δικαστήρια Πειραιά. Η κατηγορούμενη οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας με δόλο και της ενδοοικογενειακής βίας.

Η 46χρονη αν και προσπάθησε να κρύψει την ενοχή της, την πρόδωσαν δύο πράγματα: το αίμα στο τιμόνι του αυτοκινήτου της, αλλά και το γεγονός ότι ξέχασε να κλείσει τα μικρόφωνα από τις κάμερες ασφαλείας του σπιτιού, με αποτέλεσμα να καταγραφούν ηχητικά τα πάντα, με το θύμα, την 75χρονη πεθερά της, να ακούγεται να την παρακαλάει να την αφήσει να ζήσει.

Η 46χρονη κατά την απολογία της στις αρχές, παραδέχτηκε το έγκλημά της, λέγοντας πως είναι εθισμένη με τον τζόγο και ήθελε να της πάρει τα χρήματα και κοσμήματα που είχε στο σπίτι, αλλά αισθάνθηκε ότι η πεθερά της την κατάλαβε και έτσι αποφάσισε να την σκοτώσει.

Ωστόσο, στο ηχητικό έχει καταγραφεί το θύμα να την αποκαλεί «αγόρι μου» κάτι που δείχνει ότι δεν είχε καταλάβει ότι ήταν η νύφη της, η οποία είχε αλλάξει τη φωνή της κατά την διάρκεια της ληστείας.

