Η Panther Racing του ΑΠΘ στην κορυφή του κόσμου – Πρωτιά στον διεθνή διαγωνισμό MotoStudent 2025 (photos)

Την πρώτη θέση κατέκτησε η φοιτητική ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) Panther Racing στον παγκόσμιο διαγωνισμό MotoStudent 2025, που πραγματοποιήθηκε στην πίστα MotorLand Aragon της Ισπανίας.

Ανάμεσα σε 32 πανεπιστημιακές ομάδες από όλο τον κόσμο, η Panther Racing ξεχώρισε για την τεχνογνωσία, την καινοτομία και το ομαδικό της πνεύμα, κατακτώντας το μεγαλύτερο βραβείο «Best MotoStudent Team Overall» ως η καλύτερη φοιτητική ομάδα όλων των κατηγοριών του διαγωνισμού.

Από το φθινόπωρο του 2023, τα μέλη της Panther Racing εργάζονταν διαρκώς για να σχεδιάσουν, να κατασκευάσουν και να εξελίξουν μία πλήρως αγωνιστική μοτοσικλέτα. Ύστερα από πολλές ώρες εργασίας στο εργαστήριο, δοκιμές και βελτιώσεις, η φοιτητική ομάδα του Αριστοτελείου δημιούργησε ένα μηχανικό επίτευγμα, που συνδύασε τεχνολογία, καινοτομία και ομαδικότητα.

Το MotoStudent είναι ένας Διεθνής Διαγωνισμός που φέρνει φοιτητές μηχανολογίας και συναφών ειδικοτήτων από πανεπιστήμια όλου του κόσμου σε ένα μοναδικό περιβάλλον αγωνιστικής μηχανικής, με στόχο να φέρει τους φοιτητές σε πραγματικές συνθήκες μηχανολογικής ανάπτυξης και motorsport, καλλιεργώντας την τεχνογνωσία, τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία.

Οι ομάδες καλούνται να σχεδιάσουν, να κατασκευάσουν και να οδηγήσουν μία πλήρως αγωνιστική μοτοσικλέτα, αξιολογούμενες τόσο για το τεχνικό όσο και για το αγωνιστικό τους κομμάτι: MS1 (Design & Engineering Phase) σχεδίαση, καινοτομία, οικονομικό πλάνο και παρουσίαση milestones και MS2 (Racing Phase), επιδόσεις στην πίστα-επιτάχυνση, φρενάρισμα, χρόνος γύρου και συνολική οδηγική συμπεριφορά.

«Η ομάδα απέδειξε ότι η ελληνική φοιτητική μηχανολογία μπορεί να σταθεί ισάξια, να ξεχωρίσει ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες του κόσμου και να φέρει την Ελλάδα στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου», τονίζουν τα μέλη της φοιτητικής ομάδας.

Επιστημονικός υπεύθυνος της ομάδας Panther Racing του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου είναι ο αν. καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Δημήτριος Γιαγκόπουλος.

