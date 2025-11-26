search
26.11.2025 16:33

Θεσσαλονίκη: Πατέρας και γιος συνελήφθησαν με καλάσνικοφ και βαλλίστρα

26.11.2025 16:33
thessaloniki-opla-eksot

Οπλοστάσιο, αποτελούμενο από ένα καλάσνικοφ και μία βαλλίστρα, έκρυβαν 77χρονος και ο 44χρονος γιος του σε αποθήκη στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, όπως αποκάλυψε έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου Χαλκιδικής.

Πατέρας και γιος συνελήφθησαν και παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του περιλαμβάνει και έναν 47χρονο, γιο του πρώτου και αδελφό του δευτέρου, που είναι ήδη έγκλειστος σε φυλακές, εκτίοντας ποινή για υπόθεση ναρκωτικών.

Υπό κράτηση μέχρι την απολογία τους οι συλληφθέντες

Η αστυνομική έρευνα που οδήγησε στην αποκάλυψη του οπλοστασίου φαίνεται πως ήρθε σε συνέχεια της σύλληψης του 47χρονου έγκλειστου, τον περσινό Σεπτέμβριο, από αστυνομικούς της ίδιας Υπηρεσίας.

Σε αποθηκευτικό χώρο κοντά σε κατοικία που χρησιμοποιούσαν οι δύο συλληφθέντες εντοπίστηκαν, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ένα καλάσνικοφ με δύο γεμιστήρες και ογδόντα πολεμικά φυσίγγια, μία βαλλίστρα με πέντε βέλη, ένα σπρέι πιπεριού και τέσσερις πομποδέκτες (εκ των οποίων οι τρεις φορητοί με ισάριθμα ζεύγη ακουστικών).

Ακολούθησε έρευνα σε δεύτερο σπίτι σε άλλη περιοχή της Θεσσαλονίκης, απ’ όπου κατασχέθηκαν μικροποσότητα ηρωίνης και εννέα σπόροι κάνναβης.

Εις βάρος τους ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη και μέχρι να απολογηθούν στον ανακριτή παραμένουν υπό κράτηση.

