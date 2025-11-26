Κλιμακώνεται η κακοκαιρία το βράδυ: Οι πέντε περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

Βροχές και σποραδικές καταιγίδες εκδηλώνονται από τα ξημερώματα της Τετάρτης 26/11 σε διάφορες περιοχές της χώρας, με τα φαινόμενα να είναι έντονα στην Κέρκυρα και στην Ήπειρο.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / EAA, τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 26/11 ο καιρός θα παρουσιάσει περαιτέρω επιδείνωση. Τα φαινόμενα στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά, στην Πελοπόννησο, στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη θα ενταθούν, ιδιαίτερα στα δυτικά όπου τοπικά θα έχουν πολύ έντονα χαρακτηριστικά και θα συνοδευτούν από χαλαζοπτώσεις. Κατά τη διάρκεια της νύχτας προς Πέμπτη 27/11 τα φαινόμενα θα επηρεάσουν αρκετές περιοχές της υπόλοιπης χώρας.

Την Πέμπτη 27/11 έντονες και τοπικά πολύ έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες θα εκδηλώνονται κατά περιόδους στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά, στην Πελοπόννησο, στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη, συνοδευόμενα κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις. Επισημαίνεται ότι στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά και δευτερευόντως στην Πελοπόννησο το χαλάζι ενδέχεται να έχει σχετικά μεγάλο μέγεθος. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν επίσης βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με παροδικά έντονα φαινόμενα. Στις περιοχές που θα επηρεαστούν συμπεριλαμβάνονται οι πόλεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Άνεμοι νοτίων διευθύνσεων με εντάσεις 6-8 μποφόρ θα πνέουν στα πελάγη, ενώ θα σημειωθεί έντονη μεταφορά σκόνης από την Αφρική και θα εκδηλωθούν λασποβροχές.

Την Παρασκευή 28/11 η κακοκαιρία θα συνεχιστεί με παρόμοια χαρακτηριστικά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έντονες και τοπικά πολύ έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες θα επηρεάσουν πλέον τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Παράλληλα, θα διατηρηθούν οι πολύ ενισχυμένοι νότιοι άνεμοι και οι αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης.

Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων

Το έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με α.α 6 που εκδόθηκε την Τρίτη (25-11-25) επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Α. Σήμερα Τετάρτη (26-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι και Παξοί και στην Ήπειρο.

β. Από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία και δυτική Πελοπόννησο.

γ. Από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία.

Β. Καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα προκαλέσει την Πέμπτη (27-11-25) και την Παρασκευή (28-11-25) βροχές και καταιγίδες σε όλη σχεδόν τη χώρα. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα:

Την Πέμπτη (27-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα.

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

Το παρόν Έκτακτο Δελτίο θα ανανεωθεί σε 24 ώρες.

Ενημερωθείτε και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ο ΤΜ/ΧΗΣ ΕΜΚ/ΠΡΟΓΝΩΣΕΩΝ-ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗΣ

Παύλος Σεναρέλης – Σινάρης

Η ΔΝΤΗΣ ΕΜΚ

Αντωνία Τασοπούλου».

Η ανάρτηση του Σάκη Αρναούτογλου

Ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου -σε ανάρτησή του στο Facebook- επισημαίνει ότι, εκτός από τη δυτική Ελλάδα, η κακοκαιρία θα επηρεάσει και δήμους της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με τον κίνδυνο πλημμυρών και κατολισθήσεων να παραμένει υψηλός.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Προσοχή (εκτός απο τα δυτική Ελλάδα) και στους Δήμους της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης!!!

Κρίνω απαραίτητο να υπογραμμίσω ότι αυξημένη προσοχή απαιτείται και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη από απόψε το βράδυ, Τετάρτη έως και το Σάββατο το πρωί!

Με βάση τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα των παγκόσμιων αριθμητικών μοντέλων για το διάστημα από τις νυχτερινές ώρες της Τετάρτης (απόψε) έως και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου προκύπτει σαφές σήμα για εκτεταμένο και επίμονο επεισόδιο βροχών σε αρκετούς Δήμους της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Τα προγνωστικά μοντέλα συγκλίνουν σε ζώνη με τη μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια φαινομένων που εκτείνεται από τον ορεινό όγκο πάνω από τη Ξάνθη και την ορεινή Ροδόπη προς τα ορεινά των Δήμων Δράμας Παρανεστίου και Παγγαίου. Σε γειτονικές ημιορεινές και πεδινές ζώνες των Δήμων Ξάνθης, Νέστου, Καβάλας, Μύκης και Ιάσμου αναμένονται επίσης παρατεταμένες βροχοπτώσεις ενώ στα παράκτια τμήματα και στους Δήμους Κομοτηνής, Μαρωνείας, Σαπών, Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης τα μοντέλα δίνουν γενικά φαινόμενα με μικρότερη ένταση αλλά με κατά τόπους σημαντικές εξάρσεις στις πιο εκτεθειμένες περιοχές.

Η επανάληψη των φαινομένων μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για αιφνίδιες πλημμύρες και υπερχειλίσεις σε μικρά ρέματα και χειμάρρους που κατεβαίνουν από τους ορεινούς όγκους των Δήμων Μύκης Παρανεστίου Ξάνθης Νέστου και Παγγαίου προς τις πεδινές ζώνες των ίδιων Δήμων καθώς και κατά μήκος ποταμών με γνωστό ιστορικό πλημμυρών. Η παρατεταμένη διάρκεια των φαινομένων σε συνδυασμό με τις μεγάλες κλίσεις αυξάνει τον κίνδυνο για κατολισθήσεις καταπτώσεις βράχων και διαβρώσεις πρανών στο ορεινό και ημιορεινό οδικό δίκτυο ιδίως στους Δήμους Νέστου, Ξάνθης, Μύκης, Παρανεστίου, Δράμας, Παγγαίου και Καβάλας αλλά και σε τμήματα των Δήμων Ιάσμου, Κομοτηνής, Μαρωνείας, Σαπών και Σαμοθράκης.

Σε αστικά κέντρα χαμηλού υψομέτρου Καβάλα Ξάνθη Κομοτηνή Αλεξανδρούπολη δεν αποκλείονται επαναλαμβανόμενα πλημμυρικά επεισόδια από υπερφόρτωση του δικτύου αποχέτευσης ιδιαίτερα αν σημειωθούν πιο έντονες βροχοπτώσεις σε μικρά χρονικά διαστήματα.

Η ακριβής θέση της ζώνης με την εντονότερη δραστηριότητα μπορεί να μετακινηθεί κατά 20 έως 30 χιλιόμετρα δυτικότερα ή ανατολικότερα ανάλογα με την πορεία του συστήματος όμως σε όλα τα σενάρια οι Δήμοι Ξάνθης Νέστου Καβάλας Παγγαίου Παρανεστίου και Μύκης παραμένουν στο επίκεντρο. Με βάση τα παραπάνω θα είχε επιχειρησιακή αξία να αξιολογηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες το ενδεχόμενο ενίσχυσης της ετοιμότητας σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα με έμφαση στον έγκαιρο καθαρισμό ρεμάτων και φρεατίων στην ενίσχυση της επιτήρησης σε ευαίσθητα τμήματα του οδικού δικτύου και στην έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών που κατοικούν κοντά σε κοίτες ρεμάτων ή σε περιοχές με γνωστό ιστορικό πλημμυρών και κατολισθήσεων.

Σε αυτό το σημείο να σας ενημερώσω ότι τα πλήρη και αναλυτικά δελτία καιρού αναρτώνται στο επίσημο κανάλι μου στο YouTube Sakis Arnaoutoglou Weather (σήμερα το πιο πρόσφατο είναι δύο αναρτήσεις πιο κάτω)

Με εκτίμηση

Σάκης Αρναούτογλου

Ευρωβουλευτής και πρώην Αναπληρωτής Γραμματέας του Τομέα Πολιτικής Προστασίας ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ».

Η ανάρτηση του Τσατραφύλλια

«Δυναμώνουν ώρα με την ώρα οι βροχές… Σε Red alert από σήμερα το βράδυ η χώρα για 48 ώρες», αναφέρει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, σε δική του ανάρτηση στο Facebook.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«”Δυναμώνουν ώρα με την ώρα οι βροχές… Σε Red allert από σήμερα το βράδυ η χώρα για 48 ώρες…”

Ακολουθούν χάρτες με τις υποψήφιες περιοχές για προβλήματα.

Η Πέμπτη και η Παρασκευή».

