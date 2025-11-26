search
ΤΕΤΑΡΤΗ 26.11.2025 14:42
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.11.2025 13:40

Συνελήφθη 20χρονος και ο 40χρονος σύντροφός του για σεξουαλική κακοποίηση κατά των ανιψιών του πρώτου, ηλικίας 2 και 4 ετών

26.11.2025 13:40
Φρικτή υπόθεση κακοποίησης: Στο σκαμνί γιατρός για ασέλγεια σε αγόρι - Media

Μια φρικιαστική υπόθεση έρχεται στο «φως» από την αστυνομία καθώς συνελήφθη ένας 20χρονος και ένας 40χρονος, για κατ εξακολούθηση βιασμών δύο παιδιών – ανιψιών του 20χρονου- ηλικίας δύο και 4 ετών!

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μητέρα των ανήλικων παιδιών αντιλήφθηκε πως κάτι περίεργο συμβαίνει με το 4 ετών παιδί της, όταν έκανε περίεργες κινήσεις και το παιδί είπε πως «τις έκανα με τον θείο».

Εκεί η μητέρα ενημέρωσε τις αρχές οι οποίες άρχισαν να ψάχνουν την υπόθεση. Ανακάλυψαν βίντεο και φωτογραφίες με τις γενετήσιες πράξεις κατά των δύο αγοριών και πορνογραφικό υλικό με παιδιά στα κινητά τους.

Ο 20χρονος είναι ρουμανικής καταγωγής και ο 40χρονος Αλβανικής και συνελήφθησαν για γενετήσιες πράξεις σε βάρος των παιδιών, τις οποίες διέπρατταν όταν η μητέρα – αδερφή του ενός δράστη- τους εμπιστευόταν τα παιδιά της.

Ο 20χρονος ομολόγησε τις πράξεις του και προφυλακίστηκε ενώ ο 40χρονος αρνείται κάθε εμπλοκή και θα οδηγηθεί στον ανακριτή την Πέμπτη.

Διαβάστε επίσης:

Κακαβιά: Συνελήφθη καταζητούμενος για ανθρωποκτονία στην Ιταλία

ΟΠΕΚΕΠΕ: Την ενοχή των 14 κατηγορούμενων για τις παράνομες επιδοτήσεις ζήτησε ο εισαγγελέας

Σαλαμίνα: «Η μάνα μου ήταν ζεστή κι εγώ αγκάλιαζα τη δολοφόνο της» είπε ο γιος της 75χρονης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
driskoll_rubio
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Νέες αμερικανικές παραφωνίες – Ο Ντρίσκολ κάλεσε το Κίεβο να συνθηκολογήσει γιατί χάνει τον πόλεμο – Διαψεύδει ο Ρούμπιο

sholeio
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Χειροπέδες σε δύο ανήλικους για τον τραυματισμό 12χρονου από κροτίδα σε σχολείο

patastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Το αμάρτημα της μητρός μου» στο θέατρο Ραντάρ

evropaiko koinovoulio
ΚΟΣΜΟΣ

To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησε για το όριο των 16 ετών για τα social media

Award+Team+Photo
ΕΛΛΑΔΑ

Η Panther Racing του ΑΠΘ στην κορυφή του κόσμου – Πρωτιά στον διεθνή διαγωνισμό MotoStudent 2025 (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nayagio zakynthos
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ανατροπή στο Ναυάγιο της Ζακύνθου - Οι κληρονόμοι του «Παναγιώτη» ξαναχτυπούν μετά την αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου!

ai-tragoudistis-new
LIFESTYLE

Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα - «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα» (Video)

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Ποιοι συνταξιούχοι θα πληρωθούν το απόγευμα (video)

semertzidou – lazaridis 0 mpakogianni – new
ΚΑΛΧΑΣ

Εκδοτικό γεγονός το βιβλίο Τσίπρα και πώς το «διαβάζει» το Μαξίμου, η… «Φερράρι» στην εξεταστική, ο Χρύσανθος μαζεύει υπογραφές, η Ντόρα κάνει την… Κινέζα   

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αυξήσεις στις συντάξεις 2026: Λίγα ευρώ παραπάνω, καμία πραγματική ανάσα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 26.11.2025 14:41
driskoll_rubio
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Νέες αμερικανικές παραφωνίες – Ο Ντρίσκολ κάλεσε το Κίεβο να συνθηκολογήσει γιατί χάνει τον πόλεμο – Διαψεύδει ο Ρούμπιο

sholeio
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Χειροπέδες σε δύο ανήλικους για τον τραυματισμό 12χρονου από κροτίδα σε σχολείο

patastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Το αμάρτημα της μητρός μου» στο θέατρο Ραντάρ

1 / 3