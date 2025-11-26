Συνελήφθη 20χρονος και ο 40χρονος σύντροφός του για σεξουαλική κακοποίηση κατά των ανιψιών του πρώτου, ηλικίας 2 και 4 ετών

Μια φρικιαστική υπόθεση έρχεται στο «φως» από την αστυνομία καθώς συνελήφθη ένας 20χρονος και ένας 40χρονος, για κατ εξακολούθηση βιασμών δύο παιδιών – ανιψιών του 20χρονου- ηλικίας δύο και 4 ετών!

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μητέρα των ανήλικων παιδιών αντιλήφθηκε πως κάτι περίεργο συμβαίνει με το 4 ετών παιδί της, όταν έκανε περίεργες κινήσεις και το παιδί είπε πως «τις έκανα με τον θείο».

Εκεί η μητέρα ενημέρωσε τις αρχές οι οποίες άρχισαν να ψάχνουν την υπόθεση. Ανακάλυψαν βίντεο και φωτογραφίες με τις γενετήσιες πράξεις κατά των δύο αγοριών και πορνογραφικό υλικό με παιδιά στα κινητά τους.

Ο 20χρονος είναι ρουμανικής καταγωγής και ο 40χρονος Αλβανικής και συνελήφθησαν για γενετήσιες πράξεις σε βάρος των παιδιών, τις οποίες διέπρατταν όταν η μητέρα – αδερφή του ενός δράστη- τους εμπιστευόταν τα παιδιά της.

Ο 20χρονος ομολόγησε τις πράξεις του και προφυλακίστηκε ενώ ο 40χρονος αρνείται κάθε εμπλοκή και θα οδηγηθεί στον ανακριτή την Πέμπτη.

