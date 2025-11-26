Κακαβιά: Συνελήφθη καταζητούμενος για ανθρωποκτονία στην Ιταλία

Συνελήφθη χθες το απόγευμα από αστυνομικούς του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κακαβιάς, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, διεθνώς καταζητούμενος Αλβανός για κακουργηματικεςς πράξεις.

Ειδικότερα, όπως διαπιστώθηκε κατά τον αστυνομικό έλεγχο, σε βάρος του 54χρονου συλληφθέντα εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των ιταλικών αρχών, για τα αδίκηματα της ανθρωποκτονίας και της βαριάς σωματικής βλάβης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

