ΕΛΛΑΔΑ

26.11.2025 13:09

Κακαβιά: Συνελήφθη καταζητούμενος για ανθρωποκτονία στην Ιταλία

26.11.2025 13:09
Συνελήφθη χθες το απόγευμα από αστυνομικούς του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κακαβιάς, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, διεθνώς καταζητούμενος Αλβανός για κακουργηματικεςς πράξεις.

Ειδικότερα, όπως διαπιστώθηκε κατά τον αστυνομικό έλεγχο, σε βάρος του 54χρονου συλληφθέντα εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των ιταλικών αρχών, για τα αδίκηματα της ανθρωποκτονίας και της βαριάς σωματικής βλάβης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Σαλαμίνα: «Η μάνα μου ήταν ζεστή κι εγώ αγκάλιαζα τη δολοφόνο της» είπε ο γιος της 75χρονης

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο – Ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι και την Παρασκευή – Από αύριο η κακοκαιρία «Adel»

Σαλαμίνα: Προθεσμία πήρε η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της, τα λάθη που την «πρόδωσαν»

ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Νέες αμερικανικές παραφωνίες – Ο Ντρίσκολ κάλεσε το Κίεβο να συνθηκολογήσει γιατί χάνει τον πόλεμο – Διαψεύδει ο Ρούμπιο

ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Χειροπέδες σε δύο ανήλικους για τον τραυματισμό 12χρονου από κροτίδα σε σχολείο

ΘΕΑΤΡΟ

«Το αμάρτημα της μητρός μου» στο θέατρο Ραντάρ

ΚΟΣΜΟΣ

To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησε για το όριο των 16 ετών για τα social media

ΕΛΛΑΔΑ

Η Panther Racing του ΑΠΘ στην κορυφή του κόσμου – Πρωτιά στον διεθνή διαγωνισμό MotoStudent 2025 (photos)

ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ανατροπή στο Ναυάγιο της Ζακύνθου - Οι κληρονόμοι του «Παναγιώτη» ξαναχτυπούν μετά την αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου!

LIFESTYLE

Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα - «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα» (Video)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Ποιοι συνταξιούχοι θα πληρωθούν το απόγευμα (video)

ΚΑΛΧΑΣ

Εκδοτικό γεγονός το βιβλίο Τσίπρα και πώς το «διαβάζει» το Μαξίμου, η… «Φερράρι» στην εξεταστική, ο Χρύσανθος μαζεύει υπογραφές, η Ντόρα κάνει την… Κινέζα   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αυξήσεις στις συντάξεις 2026: Λίγα ευρώ παραπάνω, καμία πραγματική ανάσα»

