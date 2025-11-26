Σαλαμίνα: «Η μάνα μου ήταν ζεστή κι εγώ αγκάλιαζα τη δολοφόνο της» είπε ο γιος της 75χρονης

Σε κατάσταση σοκ είναι ο γιος της 75χρονης που δολοφονήθηκε από την ίδια τη σύζυγό του στη Σαλαμίνα.

Ο γιος του θύματος, προσπαθεί να συνειδητοποιήσει ότι η γυναίκα του ήταν αυτή που της αφαίρεσε τη ζωή, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν μπορώ να το πιστέψω πως η μητέρα μου ήταν ακόμα ζεστή και εγώ κρατούσα αγκαλιά τη δολοφόνο της».

Η κόρη του θύματος μιλώντας χθες στα κανάλια, είπε πως πήγε για ψυχιατρικές εξετάσεις καθώς δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει τι είχε συμβεί, ωστόσο σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκο, ο γιος του θύματος πήγε στο ναυτικό νοσοκομείο, όπου και υπεβλήθη σε ψυχιατρικές εξετάσεις, αλλά δεν κρίθηκε απαραίτητη η εισαγωγή του ή η παραμονή του.

Η τοπική κοινωνία είναι σοκαρισμένη, αλλά έχει και έντονο θυμό. Οπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ, στο κηδειόχαρτο της 75χρονης στη Σαλαμίνα που είναι κολλημένο σε στύλο της ΔΕΗ, υπήρχε το όνομα της δολοφόνου, δηλαδή της 46χρονης νύφης της, καθώς όταν είχαν τυπωθεί, δεν είχε γίνει γνωστή η αλήθεια.

Διαβάστε επίσης:

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο – Ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι και την Παρασκευή – Από αύριο η κακοκαιρία «Adel»

Σαλαμίνα: Προθεσμία πήρε η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της, τα λάθη που την «πρόδωσαν»

Ελικοδρόμιο δίπλα στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» απειλεί την ασφάλεια των πτήσεων – Αποκαλυπτικό πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ