Ποιος την έστησε στον Γουίτκοφ; Ερωτήματα σε ΗΠΑ και Ρωσία για τη διαρροή της συνομιλίας με Ουσάκοφ – Για υβριδικό πόλεμο της ΕΕ μιλά το Κρεμλίνο

Σαν βόμβα έπεσε η διαρροή της τηλεφωνικής συνομιλίας των Στιβ Γουίτκοφ και Γιούρι Ουσακόφ για την Ουκρανία, την ώρα που και οι δύο πλευρές, ΗΠΑ και Ρωσία, αρνούνται ότι την διέρρευσαν, καθώς όπως υποστηρίζουν κανείς δεν έχει συμφέρον από μια τέτοια αποκάλυψη.

Η Ρωσία δήλωσε την Τετάρτη ότι η διαρροή της ηχογράφησης της τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ κορυφαίων συμβούλων του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν ήταν μια απαράδεκτη προσπάθεια υπονόμευσης των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία και ισοδυναμούσε με υβριδικό πόλεμο.

Το Bloomberg News δημοσίευσε την απομαγνητοφώνηση, μιας τηλεφωνικής συνομιλίας της 14ης Οκτωβρίου, στην οποία ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, συμβούλευσε τον βοηθό εξωτερικής πολιτικής του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, για το πώς να προτείνει στον Τραμπ ένα ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία.

Το Bloomberg δήλωσε ότι εξέτασε την ηχογράφηση, αλλά δεν ανέφερε πώς απέκτησε πρόσβαση σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη συνομιλία μεταξύ κορυφαίων αξιωματούχων των δύο μεγαλύτερων πυρηνικών δυνάμεων του κόσμου.

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ δήλωσε ότι ορισμένοι οργανισμοί μέσων ενημέρωσης χρησιμοποιούνται ως μέρος ενός υβριδικού πολέμου πληροφοριών που διεξάγουν οι ευρωπαϊκές χώρες εναντίον της Ρωσίας – και στοχεύει στην υπονόμευση των δεσμών με την Ουάσιγκτον.

Το Bloomberg δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό της ρωσικής κριτικής ή για το πώς απέκτησε τις ηχογραφήσεις.

Ο κορυφαίος δημοσιογράφος του Κρεμλίνου της ρωσικής εφημερίδας Kommersant, ο οποίος πήρε συνέντευξη από τον Ουσακόφ, έθεσε τον τίτλο του άρθρου του: «Ποιος την έστησε στον Στιβ Γουίτκοφ;»

«Στόχος της διαρροής ήταν αναμφίβολα η υπονόμευση των προσπαθειών για τη βελτίωση των ρωσοαμερικανικών σχέσεων και τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας», δήλωσε εξοργισμένος ο Γιούρι Ουσάκοφ, στενός σύμβουλος του Βλαντίμιρ Πούτιν για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Στην Ουάσιγκτον, εμφανίζονται επίσης ενοχλημένοι από τη διαρροή, υπογραμμίζοντας πως ο Στιβ Γουίτκοφ έχει την απόλυτη στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ.

«Κανείς δεν πρέπει να δημοσιοποιεί κάτι τέτοιο, κανείς», τόνισε ο Ουσακόφ. «Είναι απολύτως απαράδεκτο, σε τέτοιου είδους σχέσεις, όταν συζητούνται τόσο σοβαρά ζητήματα», είπε.

Ο στόχος της διαρροής των απομαγνητοφωνημένων συνομιλιών είναι «μάλλον για να μπλοκάρουν τη διαδικασία», είπε ο Ουσακόφ και πρόσθεσε: «Δύσκολα γίνεται αυτό για να βελτιωθούν οι σχέσεις».

Δεν είναι σαφές από πού τα μέσα πήραν πληροφορίες για τηλεφωνικές κλήσεις μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον. «Κάποιοι παρακολουθούν, κάποιοι διαρρέουν, αλλά δεν είμαστε εμείς». Οι τηλεφωνικές κλήσεις με τον Γουίτκοφ είναι συχνές, αλλά η Ρωσία δεν αποκαλύπτει ποτέ εμπιστευτικές συζητήσεις στα μέσα. «Δεν σχολιάζω την ουσία των συνομιλιών, επειδή είναι εμπιστευτικές. Κανείς δεν πρέπει να σχολιάζει τέτοια θέματα».

«Είναι βέβαιο πως θα υπάρξουν πολλοί που θα προσπαθήσουν να εκτροχιάσουν μια ειρηνική επίλυση», δήλωσε από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Τυπική η συνομιλία, δήλωσε ο Τραμπ – Πυρά Λαβρόφ στην Ευρώπη

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, μέσα από το Air Force One, χαρακτήρισε «τυπικές διαπραγματεύσεις» την τηλεφωνική συνομιλία που είδε το φως της δημοσιότητας.

Δεν έχω ακούσει ο ίδιος την ηχογράφηση, αλλά απ’ όσο γνωρίζω, αυτές ήταν ρουτίνας διαπραγματεύσεις. Και μπορώ να φανταστώ ότι λέει το ίδιο πράγμα στην Ουκρανία, επειδή και οι δύο πλευρές πρέπει να θυσιάσουν κάτι και να κερδίσουν κάτι.»

Ο Γουίτκοφ «πρέπει να καταφέρει να πουλήσει αυτή τη συμφωνία στην Ουκρανία και πρέπει να καταφέρει να την πουλήσει και στη Ρωσία, αυτό κάνει ένας διαπραγματευτής» πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Τα μέσα ενημέρωσης λένε ψέματα για να ματαιώσουν τα σχέδια του προέδρου. Είναι τόσο απλό» σχολίασε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, άποψη με την οποία συμφώνησε και ο ειδικός εκπρόσωπος του Πούτιν Κίριλ Ντιμιτρίεφ: « Ναι. Και είναι μια καλά χρηματοδοτούμενη, καλά οργανωμένη, κακόβουλη μηχανή μέσων ενημέρωσης που έχει σχεδιαστεί για να διαδίδει ψέματα, να δυσφημεί τους αντιπάλους και να παραπλανά τους ανθρώπους.»

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, κατηγόρησε τους Ευρωπαίους πως μοναδικός στόχος τους είναι να υπονομεύσουν τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. «Η Ευρώπη δεν μπορεί να έχει θέσεις σε συνομιλίες για τη διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία επειδή επιμένει να χρησιμοποιεί το Κίεβο ως πληρεξούσιο για να προσπαθήσει πετύχει αυτό που αποκαλούν στρατηγική ήττα της Ρωσίας», τόνισε.

Οι «ευρωπαϊκές ελίτ» εδώ και καιρό κυριαρχούνται από μια «ρωσοφοβία» και επιδιώκουν να εμποδίσουν κάθε προσπάθεια για επίτευξη μιας συμφωνίας, τόνισε ο Λαβρόφ, επικρίνοντας το ευρωπαϊκό μπλοκ για την «πολεμοχαρή στάση του». «Αυτές οι ελίτ επέλεξαν τον πόλεμο… Κανείς δεν τους ακούει, στερούνται αξιοπιστίας», δήλωσε ο Λαβρόφ και συμπλήρωσε: «Είναι σε σύγχυση. Δεν ξέρουν τι να κάνουν. Πιθανότατα κινδυνεύουν να χάσουν την εξουσία αν αλλάξουν ριζικά τη ρητορική τους».

Στη Μόσχα ο Γουίτκοφ- Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις

Η αποκάλυψη της τηλεφωνικής επικοινωνίας – και μάλιστα αυτολεξεί – μπορεί να είχε σκοπό να μπλοκάρει τους διαύλους επικοινωνίας Μόσχας και Ουάσιγκτον, ωστόσο φαίνεται πως οι δύο πλευρές συνεχίζουν απρόσκοπτα τις διαπραγματεύσεις. «Οι σχέσεις συνεχίζουν να οικοδομούνται, αν και με δυσκολίες. Η διαδικασία περιλαμβάνει και τέτοιου είδους επικοινωνία, και τηλεφωνικά», ανέφερε ο Ουσακόφ.

Σημειώνεται πως ο Στιβ Γουίτκοφ θα ταξιδέψει εκ νέου στη Μόσχα, την επόμενη εβδομάδα, για επαφές με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως επιβεβαίωσε και ο σύμβουλος του Πούτιν.

«Έχει επιτευχθεί μια προκαταρκτική συμφωνία ότι θα έρθει στη Μόσχα την επόμενη εβδομάδα«, δήλωσε, υπογραμμίζοντας πως η Ρωσία και οι ΗΠΑ δεν έχουν μπει ακόμη σε επίσημες συζητήσεις για το ειρηνευτικό σχέδιο και πως η διαδικασία θα αρχίσει με την επίσκεψη του Γουίτκοφ. «Αν ο Γουίτκοφ έρθει, ο Ρώσος πρόεδρος θα τον δεχθεί σίγουρα», τόνισε.

Το σχέδιο Τραμπ έφτασε στη Μόσχα

Σύμφωνα με τον Ουσάκοφ η Ρωσία δεν έχει λάβει ακόμη επισήμως το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο, αλλά το σχετικό έγγραφο έχει φτάσει στη Μόσχα μέσω των ανεπίσημων καναλιών. «Δεν είναι επίσημο, αλλά έχουμε το έγγραφο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σχετικά με τις πληροφορίες και τις διαρροές περί αλλαγών στο σχέδιο Τραμπ, σημείωσε με νόημα: «Ας πούμε ότι έχουμε μερικές από τις πιο πρόσφατες εκδοχές».

Δεν έχουν γίνει ακόμη σοβαρές συζητήσεις μεταξύ των ομάδων των δύο χωρών, αλλά οι επαφές συνεχίζονται «και τηλεφωνικά». «Κανείς δεν έχει καθίσει ακόμη στο τραπέζι για συγκεκριμένες διατάξεις».

Η Ρωσία βλέπει θετικά ορισμένα σημεία του αμερικανικού σχεδίου «αλλά πολλά πράγματα χρειάζονται εξειδικευμένες συζητήσεις». Η Μόσχα δεν έχει συζητήσει λεπτομέρειες του σχεδίου με κανέναν, ενώ ορισμένες διατάξεις του «χρειάζονται πραγματικά σοβαρή ανάλυση και σοβαρή συζήτηση». Οι Ευρωπαίοι, συμπλήρωσε, παρεμβαίνουν «χωρίς λόγο» στη διαδικασία για την Ουκρανία.

Αναλυτικά η τηλεφωνική επικοινωνία Γουίτκοφ – Ουσακόφ

Στιβ Γουίτκοφ: Γεια σου Γιούρι.

Γιούρι Ουσάκοφ: Ναι Στιβ, γεια, τι κάνεις;

Στιβ Γουίτκοφ: Καλά Γιούρι. Εσύ πώς είσαι;

Γιούρι Ουσάκοφ: Είμαι καλά. Συγχαρητήρια φίλε μου.

Στιβ Γουίτκοφ: Ευχαριστώ.

Γιούρι Ουσάκοφ: Έκανες εξαιρετική δουλειά. Απλώς εξαιρετική δουλειά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ.

Στιβ Γουίτκοφ: Σε ευχαριστώ Γιούρι και ευχαριστώ για τη στήριξή σου. Ξέρω ότι η χώρα σου το υποστήριξε και σε ευχαριστώ.

Γιούρι Ουσάκοφ: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Γι’ αυτό αναστείλαμε την οργάνωση της πρώτης Ρωσο–Αραβικής Συνόδου.

Στιβ Γουίτκοφ: Ναι.

Γιούρι Ουσάκοφ: Ναι, γιατί πιστεύουμε ότι εσύ κάνεις την πραγματική δουλειά εκεί στην περιοχή.

Στιβ Γουίτκοφ: Λοιπόν άκου. Θα σου πω κάτι. Πιστεύω πως αν καταφέρουμε να λύσουμε το θέμα Ρωσίας–Ουκρανίας, όλοι θα πηδάνε από τη χαρά τους.

Γιούρι Ουσάκοφ: Ναι, ναι, ναι. Ναι, χρειάζεται να λύσεις μόνο ένα πρόβλημα. (γελάει)

Στιβ Γουίτκοφ: Τι;

Γιούρι Ουσάκοφ: Τον ρωσο–ουκρανικό πόλεμο.

Στιβ Γουίτκοφ: Το ξέρω! Πώς θα το λύσουμε αυτό;

Γιούρι Ουσάκοφ: Φίλε μου, θέλω απλώς τη συμβουλή σου. Νομίζεις ότι θα ήταν χρήσιμο αν οι ηγέτες μας μιλούσαν στο τηλέφωνο;

Στιβ Γουίτκοφ: Ναι, το πιστεύω.

Γιούρι Ουσάκοφ: Το πιστεύεις. Και πότε νομίζεις ότι θα μπορούσε να γίνει;

Στιβ Γουίτκοφ: Νομίζω πως μόλις το προτείνετε, ο δικός μου είναι έτοιμος να το κάνει.

Γιούρι Ουσάκοφ: Εντάξει, εντάξει.

Στιβ Γουίτκοφ: Γιούρι, Γιούρι, θα σου πω τι θα έκανα. Η σύστασή μου.

Γιούρι Ουσάκοφ: Ναι, παρακαλώ.

Στιβ Γουίτκοφ: Θα έκανα την κλήση και θα επαναλάμβανα ότι συγχαίρετε τον πρόεδρο γι’ αυτό το επίτευγμα, ότι το υποστηρίξατε – το υποστηρίξατε – ότι σέβεστε το γεγονός ότι είναι άνθρωπος της ειρήνης και ότι πραγματικά χαρήκατε που το είδατε να συμβαίνει. Αυτό θα έλεγα. Νομίζω πως έτσι θα γίνει μια πολύ καλή συνομιλία. Γιατί — άκου τι είπα στον Πρόεδρο. Του είπα ότι εσείς, η Ρωσική Ομοσπονδία, πάντα θέλατε μια ειρηνευτική συμφωνία. Αυτό πιστεύω. Το είπα στον πρόεδρο ότι το πιστεύω αυτό. Και πιστεύω πως το πρόβλημα είναι ότι έχουμε δύο χώρες που δυσκολεύονται να καταλήξουν σε συμβιβασμό, και όταν το καταφέρουν, θα έχουμε ειρήνη. Σκέφτομαι μάλιστα μήπως παρουσιάσουμε ένα ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων, όπως κάναμε στη Γάζα. Φτιάξαμε μια πρόταση Τραμπ 20 σημείων για την ειρήνη, και σκέφτομαι ότι ίσως κάνουμε το ίδιο και με εσάς. Το θέμα μου είναι το εξής…

Γιούρι Ουσάκοφ:Εντάξει, εντάξει φίλε μου. Νομίζω πως αυτό ακριβώς μπορούν να συζητήσουν οι ηγέτες μας. Στιβ, συμφωνώ μαζί σου ότι θα τον συγχαρεί, θα πει ότι ο κ. Τραμπ είναι πραγματικός άνθρωπος της ειρήνης και τα σχετικά. Αυτό θα το πει.

Στιβ Γουίτκοφ: Αλλά άκου τι νομίζω ότι θα ήταν φοβερό.

Γιούρι Ουσάκοφ: Εντάξει, εντάξει.

Στιβ Γουίτκοφ: Τι θα γινόταν αν, αν… άκουσέ με…

Γιούρι Ουσάκοφ: Θα το συζητήσω με τον αρχηγό μου και μετά θα σε πάρω πίσω. Εντάξει;

Στιβ Γουίτκοφ: Ναι, γιατί άκου τι λέω. Θέλω απλώς να πεις – ίσως να το πεις αυτό στον Πρόεδρο Πούτιν, επειδή ξέρεις ότι τρέφω τον βαθύτερο σεβασμό για τον πρόεδρο Πούτιν.

Γιούρι Ουσάκοφ: Ναι, ναι.

Στιβ Γουίτκοφ: Ίσως να πει στον πρόεδρο Τραμπ: Ξέρεις, ο Στιβ και ο Γιούρι συζήτησαν ένα πολύ παρόμοιο σχέδιο ειρήνης 20 σημείων και αυτό μπορεί να είναι κάτι που θα μπορούσε να αλλάξει λίγο την κατάσταση, είμαστε ανοικτοί σε τέτοιου είδους πράγματα, να εξερευνήσουμε τι θα χρειαστεί για να επιτευχθεί μια συμφωνία ειρήνης. Τώρα, μεταξύ μας, ξέρω τι θα χρειαστεί για να υπάρξει ειρήνη: Το Ντονέτσκ και ίσως μια ανταλλαγή εδαφών κάπου. Αλλά λέω να μη μιλάμε έτσι, να μιλάμε πιο αισιόδοξα, γιατί νομίζω ότι θα φτάσουμε σε συμφωνία εδώ. Και πιστεύω, Γιούρι, ότι ο πρόεδρος θα μου δώσει πολύ χώρο και διακριτική ευχέρεια για να κλείσω τη συμφωνία.

Γιούρι Ουσάκοφ: Καταλαβαίνω…

Στιβ Γουίτκοφ: …οπότε αν μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτή την ευκαιρία, ώστε μετά τη συνομιλία να πούμε ότι μίλησα με τον Γιούρι και είχαμε μια συζήτηση που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές εξελίξεις.

Γιούρι Ουσάκοφ: Εντάξει, ακούγεται καλό. Καλό.

Στιβ Γουίτκοφ: Και κάτι ακόμη: Ο Ζελένσκι έρχεται στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή.

Γιούρι Ουσάκοφ: Το ξέρω. (γελάει)

Στιβ Γουίτκοφ: Θα πάω σε αυτή τη συνάντηση γιατί με θέλουν εκεί, αλλά νομίζω ότι, αν είναι δυνατόν, να γίνει η κλήση με τον δικό σας ηγέτη πριν από τη συνάντηση της Παρασκευής.

Γιούρι Ουσάκοφ: Πριν, πριν -ναι;

Στιβ Γουίτκοφ: Σωστά.

Γιούρι Ουσάκοφ: Εντάξει, κατάλαβα τη συμβουλή σου. Θα το συζητήσω με τον αρχηγό μου και μετά θα σε πάρω πίσω, εντάξει;

Στιβ Γουίτκοφ: Εντάξει Γιούρι, θα τα πούμε σύντομα.

Γιούρι Ουσάκοφ: Ωραία, ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.

Στιβ Γουίτκοφ: Αντίο.

Γιούρι Ουσάκοφ: Αντίο.

(Η κλήση τερματίζεται).

