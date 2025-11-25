Bloomberg: Ο Γουίτκοφ συμβούλεψε τη Ρωσία πώς να πλασάρει το σχέδιο για την Ουκρανία στον Τραμπ – Το παρασκήνιο πίσω από την πρόταση 28 σημείων

Σε μια τηλεφωνική κλήση στις 14 Οκτωβρίου που διήρκεσε λίγο περισσότερο από πέντε λεπτά, ο Γουίτκοφ συμβούλεψε τον Γιούρι Ουσακόφ, τον κορυφαίο βοηθό του Πούτιν για θέματα εξωτερικής πολιτικής, για το πώς ο Ρώσος ηγέτης θα έπρεπε να θίξει το ζήτημα με τον Τραμπ.

Η καθοδήγησή του περιελάμβανε προτάσεις για τον προγραμματισμό μιας τηλεφωνικής κλήσης Τραμπ-Πούτιν πριν από την επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο αργότερα την ίδια εβδομάδα και την αξιοποίηση της συμφωνίας για τη Γάζα ως μέσου προσέγγισης τουΝτόναλντ Τραμπ .

«Φτιάξαμε ένα σχέδιο Τραμπ 20 σημείων που περιλάμβανε 20 σημεία για την ειρήνη και σκέφτομαι ότι ίσως κάνουμε το ίδιο και με εσάς», είπε ο Γουίτκοφ στον Ουσακόφ, σύμφωνα με μια ηχογράφηση της συνομιλίας που εξετάστηκε από το Bloomberg.

Η συζήτηση, για πρώτη φορά, προσφέρει άμεση εικόνα για τις πρόσφατες τακτικές του Γουίκοφ στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία και αυτό που φαίνεται να αποτελεί τη γένεση της ειρηνευτικής πρότασης των 28 σημείων που εμφανίστηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα – την οποία οι ΗΠΑ έχουν πιέσει την Ουκρανία να αποδεχτεί ως βάση μιας συμφωνίας.

Ο Πούτιν δήλωσε αυτόν τον μήνα ότι πιστεύει πως το αμερικανικό σχέδιο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως βάση για μια ειρηνευτική συμφωνία. Δήλωσε σε ανώτερους αξιωματούχους σε συνεδρίαση του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας ότι το σχέδιο των 28 σημείων δεν είχε συζητηθεί ακόμη λεπτομερώς με τις ΗΠΑ, αλλά ότι η Μόσχα είχε λάβει αντίγραφο αυτού.

Την εποχή της τηλεφωνικής συνομιλίας Γουίτκοφ – Ουσακόφ, ο Τραμπ απολάμβανε την επιτυχία της προσπάθειάς του να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα. Την προηγούμενη μέρα, είχε γίνει ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που απευθύνθηκε στην ισραηλινή Κνεσέτ από το 2008, αφού είχε εξασφαλίσει την απελευθέρωση των τελευταίων 20 ζωντανών ομήρων που κρατούσε η Χαμάς.

Η στάση του Τραμπ απέναντι στον Πούτιν, ωστόσο, φάνηκε να επιδεινώνεται. Καθώς προετοιμαζόταν για τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι στις 17 Οκτωβρίου, σκεφτόταν να παράσχει στην Ουκρανία πυραύλους Tomahawk μεγαλύτερου βεληνεκούς, συζητούσε νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και εξέφραζε την απογοήτευσή του για τον Πούτιν.

«Δεν ξέρω γιατί συνεχίζει αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε ο Τραμπ στις 14 Οκτωβρίου, την ίδια ημέρα που ο Γουίτκοφ μίλησε με τον Ουσακόφ. «Απλώς δεν θέλει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο. Και νομίζω ότι αυτό τον κάνει να φαίνεται πολύ κακός».

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής του συνομιλίας με τον Ουσακόφ, ο Γουίτκοφ είπε στον Ρώσο ομόλογό του ότι τρέφει βαθύ σεβασμό για τον Πούτιν και ότι είχε πει στον Τραμπ ότι πιστεύει πως η Ρωσία πάντα ήθελε μια ειρηνευτική συμφωνία. Ο Αμερικανός απεσταλμένος αναφέρθηκε στην επερχόμενη επίσκεψη του Ζελένσκι και άφησε να εννοηθεί ότι ο Πούτιν θα μπορούσε να μιλήσει στον Τραμπ πριν από αυτή τη συνάντηση.

«Ο Ζελένσκι έρχεται στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή», είπε ο Γουίτκοφ. «Θα πάω εκεί επειδή με θέλουν εκεί, αλλά νομίζω ότι αν είναι δυνατόν, θα έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον προϊστάμενό σας πριν από τη συνάντηση της Παρασκευής».

Ο Ουσακόφ ρώτησε τον Γουίτκοφ αν θα ήταν «χρήσιμο» για τον Πούτιν να τηλεφωνήσει στον Τραμπ. Ο Γουίτκοφ είπε ότι θα ήταν.

Συνέστησε επίσης στον Πούτιν να συγχαρεί τον Τραμπ για την ειρηνευτική συμφωνία στη Γάζα, να πει ότι η Ρωσία την υποστήριξε και ότι σέβεται τον πρόεδρο ως άνθρωπο της ειρήνης. «Από αυτό και πέρα, θα είναι μια πολύ καλή απόφαση», είπε ο Γουίτκοφ.

«Να τι πιστεύω ότι θα ήταν καταπληκτικό», πρόσθεσε στη συνέχεια ο Γουίτκοφ. «Ίσως να πει στον Πρόεδρο Τραμπ: ξέρετε, ο Στιβ και ο Γιούρι συζήτησαν ένα πολύ παρόμοιο σχέδιο 20 σημείων για την ειρήνη και αυτό θα μπορούσε να είναι κάτι που πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να αλλάξει λίγο την κατάσταση, είμαστε ανοιχτοί σε τέτοια πράγματα».

Ο Ουσακόφ φάνηκε να λαμβάνει υπόψη του κάποιες από τις συμβουλές. Ο Πούτιν «θα συγχαρεί» και θα πει «ο κ. Τραμπ είναι πραγματικός άνθρωπος της ειρήνης», είπε.

Ο Τραμπ και ο Πούτιν πραγματοποίησαν την τηλεφωνική τους επικοινωνία δύο ημέρες αργότερα, κατόπιν αιτήματος της Ρωσίας, και ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε τη συνομιλία, διάρκειας δυόμισι ωρών, ως «πολύ παραγωγική». Στη συνέχεια, ανακοίνωσε σχέδια για συνάντηση με τον Ρώσο ηγέτη στη Βουδαπέστη, μια σύνοδος κορυφής που δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί, και ανέφερε επίσης ότι ο Πούτιν τον συνεχάρη για τη συμφωνία για τη Γάζα.

Σε συνέχεια αυτής της κλήσης, ο Γουίτκοφ συναντήθηκε με τον Κίριλ Ντμιτρίεφ, έναν άλλο ανώτερο σύμβουλο του Κρεμλίνου, στο Μαϊάμι, σύμφωνα με συνέντευξη που έδωσε στο Axios. Ο Ντμιτρίεφ δήλωσε στο Axios ότι πέρασε τρεις ημέρες στο Μαϊάμι από τις 24 Οκτωβρίου.

Στις 29 Οκτωβρίου, ο Ντμίτριεφ και ο Ουσακόφ μίλησαν τηλεφωνικά στα ρωσικά και συζήτησαν πόσο έντονα θα πρέπει η Μόσχα να πιέσει για τα αιτήματά της σε οποιαδήποτε ειρηνευτική πρόταση, σύμφωνα με μια άλλη ηχογράφηση που εξέτασε το Bloomberg.

Καθώς οι δύο βοηθοί του Πούτιν εξέταζαν διάφορες επιλογές, ο Ουσακόφ υποστήριξε ότι πρέπει να ζητηθεί «το μέγιστο» στις υποβολές τους προς τον Λευκό Οίκο.

Είπε ότι ανησυχεί ότι οι ΗΠΑ μπορεί να παρερμηνεύσουν τυχόν προτάσεις και να αφαιρέσουν κάτι, αλλά στη συνέχεια να ισχυριστούν ότι υπήρξε συμφωνία, κάτι που θα έθετε σε κίνδυνο το τέλος των διαπραγματεύσεων, είπε στον συνάδελφό του.

Ο Ντμίτριεφ, ο οποίος είναι επίσης επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων, πρότεινε την άτυπη κοινοποίηση ενός εγγράφου και δήλωσε βέβαιος ότι ακόμη και αν οι ΗΠΑ δεν υιοθετούσαν πλήρως την εκδοχή της Ρωσίας, τουλάχιστον θα έκαναν κάτι πολύ κοντά σε αυτήν.

Αργότερα διαβεβαίωσε τον Ουσάκοφ ότι θα τηρούσε όσα του είχαν πει και ότι ο Ουσάκοφ θα μπορούσε επίσης να συζητήσει την εργασία αργότερα με τον «Στιβ».

Έκτοτε, ωστόσο, η Ουκρανία έχει δεχθεί έντονες πιέσεις να αποδεχτεί την πρόταση που συνέταξε ο Γουίτκοφ με τη βοήθεια των ομολόγων του στο Κρεμλίνο. Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν απειλήσει να διακόψουν την κρίσιμη υποστήριξη των μυστικών υπηρεσιών προς τον ουκρανικό στρατό εάν ο Ζελένσκι αρνούνταν να αποδεχτεί την πρόταση, αν και το Κίεβο έκτοτε έχει κερδίσει κάποιες παραχωρήσεις και έχει πείσει τις ΗΠΑ να επιβραδύνουν μετά από συνομιλίες με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Κυριακή.

Σύμφωνα με τους όρους που προτάθηκαν για πρώτη φορά από τις ΗΠΑ νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Ουκρανία θα πρέπει να αποσύρει στρατεύματα από τμήματα της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς, τα οποία η Ρωσία δεν έχει κατακτήσει με στρατιωτική βία. Η περιοχή θα γίνει μια ουδέτερη αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη ασφαλείας, διεθνώς αναγνωρισμένη ως ρωσική.

Η Μόσχα θα εξασφαλίσει επίσης de facto αναγνώριση των ρωσικών αξιώσεων στις περιοχές της Κριμαίας, του Λουχάνσκ και του Ντόνετσκ. Το μεγαλύτερο μέρος της υπόλοιπης γραμμής του μετώπου, συμπεριλαμβανομένων των Χερσώνας και Ζαπορίζια, θα παγώσει ουσιαστικά. Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της έχουν επιμείνει ότι ο πόλεμος θα πρέπει να σταματήσει σύμφωνα με τις τρέχουσες γραμμές.

Αυτά είναι μερικά από τα σημεία που οι Γουίτκοφ και Ουσακόφ φαίνεται να εξέτασαν κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψής τους τον περασμένο μήνα.

«Εγώ προς εσάς, ξέρω τι θα χρειαστεί για να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία», είπε ο Γουίτκοφ. «Το Ντονέτσκ και ίσως μια ανταλλαγή εδαφών κάπου αλλού. Αλλά λέω, αντί να μιλάμε έτσι, ας μιλήσουμε περισσότερο με ελπίδα, γιατί νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία εδώ».

«Ο πρόεδρος θα μου δώσει πολύ χώρο και διακριτική ευχέρεια για να καταλήξω στη συμφωνία», πρόσθεσε. «Οπότε, αν μπορέσουμε να δημιουργήσουμε την ευκαιρία να μιλήσω με τον Γιούρι μετά από αυτό και να έχουμε μια συζήτηση, νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγάλα πράγματα».

«Εντάξει», απάντησε ο Ουσακόφ. «Αυτό ακούγεται καλό».

