Ουκρανία: Δυο νεκροί σε νυχτερινή επιδρομή της Ρωσίας κοντά στο Κίεβο

28.01.2026 07:06
Δυο άνθρωποι, άνδρας και γυναίκα, σκοτώθηκαν και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν σε ρωσική επιδρομή κοντά στην πρωτεύουσα Κίεβο, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης.

Η επιδρομή έπληξε την κοινότητα Μπιλοχορόντσκα, νοτιοανατολικό προάστιο της πρωτεύουσας, διευκρίνισε ο αξιωματικός, ο Μικόλα Καλάσνικ, μέσω Telegram.

Χθες Τρίτη κύμα ρωσικών επιδρομών σκότωσε 12 αμάχους, ανάμεσά τους πέντε σε επιβατικό σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στο Χάρκοβο (βορειοανατολικά) και έπληξε ενεργειακές υποδομές, τη στιγμή που αναμένεται να συνεχιστούν τριμερείς συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου στο Αμπού Ντάμπι.

Η Ρωσία εξαπολύει καθημερινά αεροπορικές επιδρομές στην Ουκρανία, προκαλώντας θύματα στις τάξεις των αμάχων, στοχοποιώντας κυρίως ενεργειακές υποδομές.

Σύμφωνα με έκθεση αποστολής του ΟΗΕ για την επιτήρηση της κατάστασης ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ουκρανία, που δημοσιοποιήθηκε στις αρχές Ιανουαρίου, το 2025 ήταν η «πιο φονική» χρονιά από τη ρωσική στρατιωτική εισβολή το 2022, με πάνω από 2.500 άμαχους νεκρούς.

Από την 24η Φεβρουαρίου 2022, ο ΟΗΕ καταμετρά σχεδόν 15.000 ουκρανούς άμαχους νεκρούς και άλλους 40.600 τραυματίες.

