Γεωργιάδης για τραυματίες στη Ρουμανία: Και οι τρεις σε καλή κατάσταση, δεν υπάρχει διασωληνωμένος

Για την κατάσταση των τριών τραυματιών από το τραγικό τροχαίο στη Ρουμανία με επτά νεκρούς ενημέρωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως είπε μιλώντας στο bwinΣΠΟΡ FM 94,6, «Οι τρεις τραυματίες είναι σε σχετικά καλή κατάσταση. Οι δυο σε αρκετά καλή κατάσταση. Ο ένας είναι λίγο πιο βαριά, με επικίνδυνα κατάγματα. Δεν είναι διασωληνωμένος. Δεν κινδυνεύει η ζωή του. Θα το ξεπεράσει, αλλά θα ταλαιπωρηθεί.

Δεν χρειάζεται αίμα, είναι σε ένα πάρα πολύ καλό νοσοκομείο, εξετάζονται από τους γιατρούς, οι δυο είναι σε πολύ καλή κατάσταση, ο ένας κύριος με τα κατάγματα δεν έχει κάτι επικίνδυνο για τη ζωή του, η εξέλιξη θα είναι ομαλή.

Αν απαιτηθεί μεταφορά στην Ελλάδα, θα γίνει. Αυτή τη στιγμή είναι σε ένα πάρα πολύ καλό νοσοκομείο. Δεν υπάρχει κάτι για σήμερα το βράδυ. Δεν αφήνουμε κανέναν πίσω ποτέ αν το θέλουν οι οικείοι του».

