search
ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026 12:30
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.01.2026 11:13

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο ανήλικες για την άγρια επίθεση σε 17χρονη – Ανέβασαν το βίντεο του ξυλοδαρμού στα social media

28.01.2026 11:13
via_anilikon

Συνελήφθησαν δύο από τις τέσσερις νεαρές που καταγγέλθηκαν για συμμετοχή σε επίθεση, η οποία βιντεοσκοπήθηκε με κινητό τηλέφωνο και αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με θύμα 17χρονη, το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας, στην οδό Κατσιμίδη, ανατολικά της Θεσσαλονίκης.

Κατόπιν αστυνομικών αναζητήσεων εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν μία 17χρονη και μία 16χρονη, ενώ ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία και της τρίτης εμπλεκόμενης κοπέλας (η τέταρτη παραμένει προς το παρόν άγνωστη).

Η δικογραφία που σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας αφορά τα αδικήματα της σωματικής βλάβης αδύναμων ατόμων και της παραβίασης των προσωπικών δεδομένων.

Είχε προηγηθεί καταγγελία από τον πατέρα του θύματος.

Η 17χρονη μαθήτρια σε ΕΠΑ.Λ. νοσηλεύτηκε ένα 24ωρο στο νοσοκομείο και μετά το εξιτήριο που έλαβε έδωσε κατάθεση στην Αστυνομία. Σύμφωνα με την ίδια, δύο από τις εμπλεκόμενες νεαρές της επιτέθηκαν – για άγνωστο λόγο – χτυπώντας την στο πρόσωπο και τον αυχένα, ενώ οι άλλες δύο φαίνεται πως παρακολουθούσαν την επίθεση καταγράφοντας την με κινητό τηλέφωνο.

Το επίμαχο βίντεο φέρεται να αναρτήθηκε στον λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτει μία από τις συλληφθείσες.

Οι δύο ανήλικες κρατούνται κι αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία με οπαδούς ΠΑΟΚ: «Μπλόκαρε το τιμόνι κατά την προσπέραση», αποκάλυψε τραυματίας σε Έλληνα γιατρό (video)

Ηράκλειο: Αυτοκίνητο παρέσυρε παιδί έξω από σχολείο

Στη ΜΕΘ του Παίδων λόγω γρίπης αγόρι 4 ετών – Διακομίστηκε με ανακοπή στο νοσοκομείο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
villagelibertadorez
MEDIA

MEGA: Στη σέντρα το πιο αυθεντικό ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα – Έρχεται το «Βίλαντζ Λιμπερταδόρες»

violanta_explosion_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη «Βιολάντα»: Τα ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας και το σύστημα ανίχνευσης αερίων – Το «σημείο μηδέν» της έκρηξης (Video)

assimati saxinidis new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σαχινίδης για Κασιμάτη: «Να ζητήσει άφεση αμαρτιών αν θέλει να επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ»

joel-guerriau
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Πρώην γερουσιαστής καταδικάστηκε σε φυλάκιση – Είχε ναρκώσει βουλεύτρια με σκοπό να την κακοποιήσει

taylor-swift-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Τέιλορ Σουίφτ δεν θα εμφανιστεί στη σκηνή των φετινών Grammy

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ergostasio_violanda_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Δύο καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025 - Η πιο πρόσφατη για ζητήματα εξοπλισμού

KAFENEIO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μικρά καφενεία και παντοπωλεία στα ορεινά χωριά: Η Κομισιόν λέει ναι στη στήριξή τους, ο Αρναούτογλου εκθέτει την κυβέρνηση

anna_diamantopoulou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έχουν άγνοια (όλοι οι άλλοι) και δεν κατάλαβαν τι είπε για το LNG λέει τώρα η Διαμαντοπούλου

stone-lanthimos
LIFESTYLE

Γιώργος Λάνθιμος–Έμα Στόουν: Νέα συνεργασία για το αχώριστο δίδυμο – Το project–έκπληξη (Video)

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026 12:30
villagelibertadorez
MEDIA

MEGA: Στη σέντρα το πιο αυθεντικό ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα – Έρχεται το «Βίλαντζ Λιμπερταδόρες»

violanta_explosion_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη «Βιολάντα»: Τα ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας και το σύστημα ανίχνευσης αερίων – Το «σημείο μηδέν» της έκρηξης (Video)

assimati saxinidis new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σαχινίδης για Κασιμάτη: «Να ζητήσει άφεση αμαρτιών αν θέλει να επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ»

1 / 3