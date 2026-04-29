Παυλόπουλος για υποκλοπές: Η απόφαση του Αρείου Πάγου αφήνει στο σκοτάδι της ανοχής πρακτικές οφθαλμοφανούς παραβίασης 

«Καίριο πλήγμα στην καρδιά του κράτους δικαίου», χαρακτήρισε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος την απόφαση του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών.

Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος απηύθυνε χαιρετισμό σε εκδήλωση που οργάνωσαν η Ένωση Ελλήνων Συνταγματολόγων και το Διοικητικό Επιμελητήριο Ελλάδος με κεντρικό θέμα: «Ωρα ριζικών αλλαγών στο Κράτος και στη Δημόσια Διοίκηση».

Ο Προκόπης Παυλόπουλος τόνισε ότι απόφαση του Αρείου Πάγου αφήνει στο σκοτάδι της ανοχής ή και της συγκάλυψης πρακτικές οφθαλμοφανούς παραβίασης. «Το σκάνδαλο των υποκλοπών, και μετά τις τελευταίες δικαστικές εξελίξεις, έχει καταφέρει καίριο πλήγμα στην καρδιά του κράτους δικαίου. Πλήγμα το οποίο εκπορεύεται και από την εκτελεστική εξουσία -και για την ακρίβεια από την κυβέρνηση– αλλά και, δυστυχώς, από χειρισμούς της ίδιας της Δικαιοσύνης. Διότι σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν υιοθετήσουμε την εκδοχή του απλού σφάλματος εκτίμησης, οι χειρισμοί αυτοί αφήνουν στο σκοτάδι της ανοχής ή και της συγκάλυψης πρακτικές οφθαλμοφανούς παραβίασης τουλάχιστον του θεμελιώδους δικαιώματος του απορρήτου των επικοινωνιών, κατά το άρθρο 19 του Συντάγματος. Παραβίασης η οποία καθίσταται τόσο περισσότερο καταδικαστέα όσο θίγει τον πυρήνα του ίδιου του υπό την ευρεία έννοια πολιτικού συστήματος μέσα από την, αποδεδειγμένη άλλωστε, παρακολούθηση πολιτικών προσώπων και δημοσιογράφων, ακόμη δε και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ανεξάρτητα από το ποιος φορέας, δημόσιος ή ιδιωτικός, μετήλθε των επιμέρους μεθόδων της παρακολούθησης αυτής».

