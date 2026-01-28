Τριήμερο πένθος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την τραγωδία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Τριήμερο πένθος κηρύσσεται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέχρι και την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, σε ένδειξη σεβασμού στη μνήμη των θυμάτων του δυστυχήματος με θύματα φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία και συμπαράστασης προς τις οικογένειές τους.

Τη σχετική απόφαση έλαβε η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνάς Αηδονά, ενώ σε ανακοίνωσή της η Περιφέρεια εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για το τραγικό αυτοκινητιστικό δυστύχημα.

Όπως έγινε γνωστό, στο πλαίσιο του πένθους αναστέλλονται όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ οι σημαίες σε όλα τα κτίρια της Περιφέρειας θα κυματίζουν μεσίστιες.

Νωρίτερα ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη των φιλάθλων που έχασαν τη ζωή τους στο αυτοκινητιστικό δυστύχημα στη Ρουμανία, ο δήμος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε ότι αναβάλλει όλες τις προγραμματισμένες δράσεις του μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου.

Ακόμη, με απόφαση του δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη, οι σημαίες του δήμου Θεσσαλονίκης στην είσοδο του δημαρχιακού μεγάρου κυματίζουν μεσίστιες, σε ένδειξη θλίψης για την ανείπωτη αυτή τραγωδία.

