ΤΕΤΑΡΤΗ 29.04.2026 19:35
29.04.2026 19:25

Φάμελλος: Η διάταξη Τζαβέλλα κουκουλώνει το σκάνδαλο των υποκλοπών – Να απεξαρτηθεί η ηγεσία της Δικαιοσύνης από την κυβέρνηση

Επίθεση στο «καθεστώς Μητσοτάκη» εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, σε δήλωση προσερχόμενος στην ημερίδα του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς και του Ινστιτούτου ΕΝΑ: «Ποια θα μπορούσε να είναι η ύλη ενός προοδευτικού Συντάγματος;.

Συγκεκριμένα ο Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε: «Η συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση είναι μια μοναδική ευκαιρία για τον προοδευτικό και δημοκρατικό κόσμο να συμφωνήσουμε στην υπεράσπιση του Κράτους Δικαίου, το οποίο σήμερα προσβάλλεται βάναυσα από το καθεστώς Μητσοτάκη.

Και ένα πρώτο μέτρο θα είναι η απεξάρτηση της ηγεσίας της Δικαιοσύνης από την κυβέρνηση, ώστε να μην έχουμε περιστατικά όπως η απαράδεκτη διάταξη Τζαβέλλα, η οποία προσβάλλει την κοινωνία, τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη, κουκουλώνοντας το σκάνδαλο των υποκλοπών και εξυπηρετώντας μόνο τον κ. Μητσοτάκη».

Διαβάστε επίσης:

Υποκλοπές: «Ναι» στο κάλεσμα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Νέα απάντηση Μητσοτάκη στην κριτική για Σκέρτσο: Άλλο η κυβέρνηση άλλο η Βουλή – Το επιτελικό κράτος αφορά την εκτελεστική εξουσία

Το ΠΑΣΟΚ επιτίθεται στον Δένδια για την απουσία ελληνικής συμμετοχής στα εξοπλιστικά 





Καναδάς: Συγγενείς θυμάτων πολύνεκρης ένοπλης επίθεσης κατέθεσαν μήνυση σε βάρος της OpenAI – Τι υποστηρίζουν

MEDIA

Μασίφ το prime time του Alpha στην κορυφή της τηλεθέασης την Τρίτη (28/4)

LIFESTYLE

Αργύρης Παπαργυρόπουλος για την περιουσία του: Έχασα και τα μαγαζιά και το σπίτι, άλλα όχι την αξιοπρέπειά μου

ΚΟΣΜΟΣ

Έταζαν κέρδη και άρπαζαν εκατομμύρια: Το κύκλωμα με βάση τα Τίρανα και τζίρο άνω των €50 εκατ. που «χτύπησε» και στην Ελλάδα

Μήνυμα Μπουρδούμη στους «προστάτες» των θυτών και όσους κρατούν αποστάσεις - Media
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

PODCASTS

Podcast - Γιάννης Τσορτέκης: «Ζούμε την αχαλίνωτη μορφή του καπιταλισμού, θα πέσει στον γκρεμό που έφτιαξε»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η νέα αρχιτεκτονική των μισθών στο Δημόσιο

ΚΑΛΧΑΣ

Η ασπίδα σε Σκέρτσο και οι 23 δυσαρεστημένοι, το τηλέφωνο Τσίπρα – Φάμελλου και η Πρωτομαγιά, 3 νέα από τα γκάλοπ και οι βολές της αντιπολίτευσης στη ΔΕΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Τα φυτά «ουρλιάζουν» όταν πονούν – Αλλά εμείς δεν τα ακούμε (Audio)

