28.01.2026 11:49

Κόσμος συγκεντρώνεται στο γήπεδο της Τούμπας για τους 7 νεκρούς από το τροχαίο – «Αδέλφια ζείτε» (photos/video)

28.01.2026 11:49
touba-keria6

Από τις 10 το πρωί η Θύρα 4 στο γήπεδο της Τούμπας άνοιξε ώστε φίλοι του ΠΑΟΚ, αλλά και άλλοι πολίτες, να μπορούν να αφήσουν λουλούδια και να τιμήσουν τη μνήμη των 7 νεκρών από το χθεσινό τραγικό δυστύχημα στην Ρουμανία.

Από χθες το βράδυ κόσμος άφηνε λουλούδια και κασκόλ, ενώ το ίδιο συμβαίνει και από νωρίς το πρωί στο γήπεδο της ομάδας.

Άνθρωποι κάθε ηλικίας και οικογένειες αφήνουν λουλούδια και ρεσό, ενώ φίλοι της ομάδας φώναζαν το σύνθημα «αδέλφια, ζείτε».

Το κλίμα είναι πολύ βαρύ όπως είναι λογικό έξω από τη Τούμπα, η οποία θα μείνει ανοιχτή ως το βράδυ για όσους θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη των αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ.

Δείτε εικόνες:

afd
ΚΟΣΜΟΣ

Ζήλεψαν οι ακροδεξιοί του AfD και ονειρεύονται… ICE και στη Γερμανία

otk-201-01418_r2
MEDIA

«Daredevil: Born Again»: Κυκλοφόρησε το trailer για τη δεύτερη σεζόν με την επιστροφή της Jessica Jones

paok-butique-faneles
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο ΠΑΟΚ έβαλε στη μπουτίκ φανέλες της ομάδας με τα ονόματα των θυμάτων στο τροχαίο και του 54χρονου στη Λάρισα

neuhaus
TRAVEL

Βέλγιο: Πώς ένα… φαρμακείο δημιούργησε τις παλιότερες πραλίνες στον κόσμο

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Χάσαμε τη Θεία Στοπ»: Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται από 31 Ιανουαρίου

ergostasio_violanda_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Δύο καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025 - Η πιο πρόσφατη για ζητήματα εξοπλισμού

KAFENEIO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μικρά καφενεία και παντοπωλεία στα ορεινά χωριά: Η Κομισιόν λέει ναι στη στήριξή τους, ο Αρναούτογλου εκθέτει την κυβέρνηση

anna_diamantopoulou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έχουν άγνοια (όλοι οι άλλοι) και δεν κατάλαβαν τι είπε για το LNG λέει τώρα η Διαμαντοπούλου

stone-lanthimos
LIFESTYLE

Γιώργος Λάνθιμος–Έμα Στόουν: Νέα συνεργασία για το αχώριστο δίδυμο – Το project–έκπληξη (Video)

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης



