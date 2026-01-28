Κόσμος συγκεντρώνεται στο γήπεδο της Τούμπας για τους 7 νεκρούς από το τροχαίο – «Αδέλφια ζείτε» (photos/video)

Από τις 10 το πρωί η Θύρα 4 στο γήπεδο της Τούμπας άνοιξε ώστε φίλοι του ΠΑΟΚ, αλλά και άλλοι πολίτες, να μπορούν να αφήσουν λουλούδια και να τιμήσουν τη μνήμη των 7 νεκρών από το χθεσινό τραγικό δυστύχημα στην Ρουμανία.

Από χθες το βράδυ κόσμος άφηνε λουλούδια και κασκόλ, ενώ το ίδιο συμβαίνει και από νωρίς το πρωί στο γήπεδο της ομάδας.

Άνθρωποι κάθε ηλικίας και οικογένειες αφήνουν λουλούδια και ρεσό, ενώ φίλοι της ομάδας φώναζαν το σύνθημα «αδέλφια, ζείτε».

Το κλίμα είναι πολύ βαρύ όπως είναι λογικό έξω από τη Τούμπα, η οποία θα μείνει ανοιχτή ως το βράδυ για όσους θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη των αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ.

