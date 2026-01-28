search
ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026 19:46
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.01.2026 17:08

Σε ΜΕΘ στο Παίδων 4χρονο αγοράκι με γρίπη

28.01.2026 17:08
paidon

Διασωληνωμένο σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο Παίδων «Αγία Σοφία» νοσηλεύεται 4χρονο αγοράκι μετά από επιπλοκές της γρίπης Α.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ το παιδί έφτασε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, σταθεροποιήθηκε και πλέον νοσηλεύεται διασωληνωμένο.

Στην ίδια μονάδα παραμένει διασωληνωμένο το 6χρονο κοριτσάκι το οποίο υπέστη σοβαρή επιπλοκή ενώ το τελευταίο τετραήμερο νοσούσε από γρίπη.

Διαβάστε επίσης

Για μήνες υπήρχε διαρροή προπανίου στη «Βιολάντα», πώς έγινε η φονική έκρηξη – «Καταπέλτης» το πόρισμα της πυροσβεστικής για την τραγωδία

Τα πρόσωπα της τραγωδίας του ΠΑΟΚ – Νέοι άνθρωποι, με ιδιαίτερη αγάπη στον «Δικέφαλο του Βορρά»

Καλλιθέα: Σοκ με το νεκρό βρέφος 7 ημερών – «Το ταΐσαμε στις 3 και στις 6 το βρήκαμε νεκρό»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Tileorasi
MEDIA

«Δίπλωσε» τις πρωτιές τηλεθέασης το «Να μ’ αγαπάς» την Τρίτη (27/1)

kim-kardashian-new
LIFESTYLE

Η Κιμ Καρντάσιαν σπάει τη σιωπή της και εξηγεί γιατί σβήστηκαν οι φωτογραφίες Μαρκλ και πρίγκιπα Χάρι από το πάρτι της Τζένερ

skai-1
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ρύζια, κουφέτα και δεξιώσεις στο αποψινό «Τότε και Τώρα», με πεθερά «κάτσε καλά»

aristea-kazakou-pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε στα 40 της χρόνια η Αριστέα Καζάκου, Τομεάρχης Τουρισμού του ΠΑΣΟΚ – Το «αντίο» του Νίκου Ανδρουλάκη

soldier-ukraine-russia-23
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η πιο αιματοβαμμένη σύγκρουση από τον Β’ ΠΠ – Σχεδόν δύο εκατομμύρια νεκροί, αγνοούμενοι και τραυματίες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ergostasio_violanda_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Δύο καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025 - Η πιο πρόσφατη για ζητήματα εξοπλισμού

KAFENEIO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μικρά καφενεία και παντοπωλεία στα ορεινά χωριά: Η Κομισιόν λέει ναι στη στήριξή τους, ο Αρναούτογλου εκθέτει την κυβέρνηση

anna_diamantopoulou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έχουν άγνοια (όλοι οι άλλοι) και δεν κατάλαβαν τι είπε για το LNG λέει τώρα η Διαμαντοπούλου

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

stone-lanthimos
LIFESTYLE

Γιώργος Λάνθιμος–Έμα Στόουν: Νέα συνεργασία για το αχώριστο δίδυμο – Το project–έκπληξη (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026 19:43
Tileorasi
MEDIA

«Δίπλωσε» τις πρωτιές τηλεθέασης το «Να μ’ αγαπάς» την Τρίτη (27/1)

kim-kardashian-new
LIFESTYLE

Η Κιμ Καρντάσιαν σπάει τη σιωπή της και εξηγεί γιατί σβήστηκαν οι φωτογραφίες Μαρκλ και πρίγκιπα Χάρι από το πάρτι της Τζένερ

skai-1
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ρύζια, κουφέτα και δεξιώσεις στο αποψινό «Τότε και Τώρα», με πεθερά «κάτσε καλά»

1 / 3