Σε ΜΕΘ στο Παίδων 4χρονο αγοράκι με γρίπη

Διασωληνωμένο σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο Παίδων «Αγία Σοφία» νοσηλεύεται 4χρονο αγοράκι μετά από επιπλοκές της γρίπης Α.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ το παιδί έφτασε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, σταθεροποιήθηκε και πλέον νοσηλεύεται διασωληνωμένο.

Στην ίδια μονάδα παραμένει διασωληνωμένο το 6χρονο κοριτσάκι το οποίο υπέστη σοβαρή επιπλοκή ενώ το τελευταίο τετραήμερο νοσούσε από γρίπη.

Διαβάστε επίσης

Για μήνες υπήρχε διαρροή προπανίου στη «Βιολάντα», πώς έγινε η φονική έκρηξη – «Καταπέλτης» το πόρισμα της πυροσβεστικής για την τραγωδία

Τα πρόσωπα της τραγωδίας του ΠΑΟΚ – Νέοι άνθρωποι, με ιδιαίτερη αγάπη στον «Δικέφαλο του Βορρά»

Καλλιθέα: Σοκ με το νεκρό βρέφος 7 ημερών – «Το ταΐσαμε στις 3 και στις 6 το βρήκαμε νεκρό»