ΣΑΒΒΑΤΟ 31.01.2026 15:25
ΕΛΛΑΔΑ

31.01.2026 14:20

Εξαφάνιση Λόρας: Ντοκουμέντο από την αεροπορική της κράτηση – «Ήταν βιαστική και προσεκτική», λέει ιδιοκτήτης πρακτορείου (Video)

31.01.2026 14:20
lora_patra

Στις πρώτες ώρες της εξαφάνισής της, η 16χρονη Λόρα εντοπίστηκε να ταξιδεύει προς τη Γερμανία, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.

Ιδιωτικός ταξιδιωτικός πράκτορας που την βοήθησε δήλωσε ότι η νεαρή κοπέλα ήταν βιαστική και προσεκτική κατά την κράτησή της, γεγονός που ενισχύει τις ανησυχίες για την ασφάλειά της.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στην κοινότητα, καθώς οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να εντοπίσουν την κοπέλα και να διαλευκάνουν τις συνθήκες της εξαφάνισής της.

Οι γονείς της εκφράζουν τη βαθιά τους αγωνία και ζητούν τη βοήθεια του κοινού για την ανεύρεσή της.

